美英将成立联合小组合作打击极端主义

哈通社阿斯塔纳1月18日电，据中新网援引外媒18日报道，美国与英国将开展新的防御合作计划，成立联合小组，加大力度全力打击极端主义，并扩大网络安全领域的合作。

美国总统奥巴马与到访美国的英国首相卡梅伦举行会谈后，在白宫联合记者会上宣布了这个决定。奥巴马说："暴力极端主义的影响力和渗透力正持续蔓延扩张，甚至通过网络成功招揽越来越多年轻人加入，他们的影响力和渗透力已经威胁全球。" 奥巴马和卡梅伦此次在美国白宫会晤，聚焦于如何加强两国的防恐合作，声援法国防恐之际，美英也誓言将加强情报合作，共同打击暴力极端主义，阻止更多年轻人极端化与参与恐怖活动。 法国《查理周刊》巴黎总部7日遭袭之后，欧洲面对新一轮恐怖袭击威胁，美国也加强了安全警戒。奥巴马和卡梅伦在白宫誓言加强合作和监控，帮助法国等国家挫败恐怖主义。 奥巴马说，他与卡梅伦在会谈中谈到恐怖主义所构成的"持续威胁"，各个国家也在开展"无缝"合作以防止恐怖袭击并摧毁恐怖网络。他还说，他和卡梅伦一致认为需要加强对伊拉克军队的培训，以协助摧毁肆虐叙利亚和伊拉克的极端组织"伊斯兰国"。 卡梅伦则承认，欧洲、美国和世界确实面临宗教极端分子的"严重恐怖威胁"，而这需要极大的耐心和艰苦的努力加以应对。 此前，两人在英国《泰晤士报》发表署名文章，概述美、英同盟的原则，矢言统一阵线，对抗伊斯兰极端主义者及其"扭曲意识型态"所带来的威胁。