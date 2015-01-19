卢布暴跌对我国出口带来负面影响 出口潜力还未充分开发

哈通社阿斯塔纳1月19日电，欧亚经济联盟正式启动之际，俄罗斯卢布的下跌给哈萨克斯坦制造业造成了较大的困难。Kaznex Invest 国有出口和投资公司副董事梅尔江•麦肯沃夫表示，欧亚经济联盟还没来得及带来利益，俄罗斯的经济形势已经对哈萨克斯坦经济带来一定的负面影响，特别是对我国出口行业影响较大。

据福布斯哈萨克斯坦网（Forbes.kz）报道，麦肯沃夫说，俄罗斯卢布的下跌对我国出口商，尤其是对签署以卢布结算出口合同的企业带来了负面影响。与此同时，俄罗斯经济的放缓也降低了对哈萨克斯坦出口产品的需求量。

卢布的暴跌迫使哈萨克斯坦企业家协会要求政府采取临时措施，限制欧亚经济联盟框架内的贸易，以保护国内市场。企业家协会认为，坚戈对卢布的大幅升值对国内制造业造成了负面影响。

国内大型奶制品和果汁饮料生产商热伊姆别克集团（Raimbek Group）分析人士也认为，在当前形势下应采取保护措施。分析人士称，哈萨克斯坦在进入欧亚经济联盟时，国内奶制品和饮料生产商已丢失了国内市场2-4%的份额。与此同时，从俄罗斯进口的这一类产品已占据市场33-34%的份额。而在4年前，还未建立关税同盟时，这一数字仅为10-15%。 出口潜力还有待开发

但从另一方面，开放的边境也为哈萨克斯坦企业带来了新的商机。阔克谢套砖厂在联盟国市场打出了一片小天地，该厂在过去两年内共对关税同盟国出口了5800多万块各类砖。

Kaznex Invest 国有出口和投资公司数据显示，目前，我国出口欧亚经济联盟成员国产品种类达715种。2013年统计显示，这些产品中除了传统出口产品如金属矿产（对欧亚经济联盟成员国出口额为14亿美元）、粮食（3亿美元）等原料之外，工业成品出口额正在逐渐提升，如变压器（840万美元）、电瓶（3千万美元）、面制品（1600万美元）以及肉类罐头、通心粉、化肥等产品出口量均出现提升。Kaznex Invest 目前还未公布2014年数据。

Kaznex Invest 副董事麦肯沃夫认为，哈萨克斯坦还有众多具有优势的出口类产品。目前至少有50多种国产商品还未进入或小规模进入了联盟国市场。比如，食品类产品：糖果、饮料、肉肠制品、通心粉、禽肉、肉类罐头以及大米；金属制品：铁轧制产品、管道、有色金属制品、散热器以及金属浴室用品；机械产品：阀门、变压器、轴承、电线电缆、电瓶以及各类泵；建材：石膏、油漆、油灰、聚乙烯管、矿渣棉、各类瓦以及其他产品。

麦肯沃夫表示，仅上述产品就有3亿多美元的出口潜力。

2013年数据显示，哈萨克斯坦在关税同盟相互贸易中所占比重最低，仅为9.1%，白俄罗斯为27.6%，俄罗斯为63.3%。可以看出，作为GDP为2200多亿美元的经济体，哈萨克斯坦还未充分开发自己在欧亚经济联盟中的贸易潜力。（编译：吴然 审校：林海）