外媒：五大文明联盟将主宰明日世界

全球经济领袖，20世纪是美国人，正如19世纪是英国人，16世纪是西班牙人。一些中国人和欧洲人认为他们是下一个。果真如此吗？为回答这些问题BWCHINESE中文网19日刊登一篇题为《五大文明联盟将主宰明日世界》的文章，以下为全文：

20世纪全球经济领袖是美国人，正如19世纪是英国人，16世纪是西班牙人。有人称21世纪全球经济领袖将会是中国人。是这样的么？怎样才算得上全球经济领袖呢？

全球经济领袖的最重要先决条件是规模。一个经济体，其规模越大，系统重要性就越高，其政治代表在国际决策中的分量也越重。美国是现在世界最大的经济体，2013年GDP约为16.7万亿美元，欧元区以12.6万亿美元屈居次席，中国排名第三，GDP为9万亿美元左右。换句话说，这三个经济体都大到了足以成为全球经济领袖的程度。

2014年美国经济复苏势头强劲，欧元区却陷入泥潭，中国经济也缓慢下来，中国GDP要首次超过10万亿美元，同时，在今年，按基于购买力平价计算得出的GDP, 中国2014年的GDP将达17.6万亿美元，超过美国的17.4万亿美元，从而成为世界第一大经济体。

世界正处在全盘重组的过程之中。可在分析社会发展客观趋势的基础上推断变革的方向。正是这些趋势有助于管窥人类渐渐迈入的未来世界格局的概貌。

民族——文化和文明多极化以及地缘政治地区化趋势的发展，促使以文明为特征的国家联盟形成。该现象发生在几乎全球各国都无法再自给自足的背景下。

西方文明最终将会分裂未来世界格局的命运将由五大文明联盟主宰。

第一个是西方文明联盟，它最终分裂成两个相对独立的地区集团，大西洋集团和大陆集团。

大西洋集团主要成员是美国、英国和加拿大。美国是其地缘政治中心。美国、加拿大和墨西哥完全有可能建立北美联盟。大陆集团，由欧洲国家构成，地缘政治中心是德国和法国。

西方文明联盟的主要发展动力仍然是高科技，尤其是信息和军事技术。该联盟很可能将引领全新的第六次科技革命，成为全球社会转型的领导者。这些变化将伴随着政治和经济精英阶层的更迭。

现在全球即将进入工业4.0时代，德国工业4.0计划，目前正由德国人工智能研究所的智能工厂(smartfactorylivinglab)和众多与信息技术、机器人技术、激光感应技术 相关企业合作，进行技术试验。其中部分研究成果已开始在德国的大企业，如博世、西门子、巴斯夫的个别产品生产流水线上进行尝试性实施。

德国将工业4.0上升到国家战略层面，并在去年宣布其3150亿欧元投资增长计划，之后德国总理默克尔号召整个欧盟成员国推动欧盟工业4.0建设。

以前由于自然资源储量相当有限，该联盟将需要外部供应来源，尤其是能源供应者。2014年财经方面最大的事件莫不是石油的暴跌。2014年下半年至今石油已经跌掉了60%。排除阴谋论的考量，供大于求是2014年石油市场最大的问题，除了OPEC保持不减产，还有一个原因就是美国的页岩革命。

经历前期30多年的技术和经验积累，2006年起美国页岩气产量开始大幅增长。2000年时，页岩气产量只占美国天然气供应量的1%，而到了2010年，这一比例高达23%。

2011年美国页岩气产量达到1800亿立方米，占美国天然气总产量的34%。

其间，在2009年，美国天然气产量达到6240亿立方米，首次超过俄罗斯成为世界第一天然气生产国，此后一直维持在这一位置。2012年美国天然气产量6810亿立方米，是世界天然气增产最迅速的国家，比位居第二的俄罗斯天然气产量多出900亿立方米。页岩气革命也开始风行全球，并对美国和世界的能源结构产生影响。

美国页岩气革命成功的喧嚣之后，由页岩引发的能源革命悄悄延伸到页岩油

美国能源部表示，2015年美国石油日产量将增长60万桶，达到930万桶；2016年将增长20万桶，达到950万桶。美国已经成为原油产出大国。

西方文明联盟将不再缺少能源。

西方文明联盟的军事实力依旧是国际安全体系的最重要组成部分之一，决定着安全体系的格局。

第二个是欧亚文明主打政治统一欧亚文明联盟很可能将最终成型，其核心是俄罗斯，主要成员是前苏联地区各国。

其中部分国家完全有可能实现政治一体化，组成统一国家。目前俄白联盟国家已经存在。绝对有理由认为，关税同盟成员今后也可能实现政治统一。集体安全条约组织是欧亚文明联盟的军事机构。

由俄罗斯主导的独联体内经济一体化项目-欧亚经济联盟于2015年新年伊始正式启动。目前，这一囊括俄罗斯、亚美尼亚、白俄罗斯以及哈萨克斯坦等国的联 盟，其总GDP已经达到了4.5万亿美元。而其对于全球经济格局未来可能产生的影响，也已经引发了世界主要经济体的密切关注。

哈总统纳扎尔巴耶夫就曾在欧亚经济委员会最高理事会会议上明确表示，成立欧亚经济联盟并非试图恢复苏联，而是要打造欧洲第二个"欧盟"。

同欧盟的前身-欧洲共同体一样，欧亚经济联盟也是在欧亚经济共同体与关税同盟的基础上诞生的。预计未来，这一联盟内将会孕育出一个类似欧盟的单一市场，拥 有自己联盟内的委员会、法庭以及开发银行。美国媒体表示，俄罗斯总统普京或将在未来提出倡议，在欧亚经济联盟内成立自己的议会。

原料开采和出口以及武器等高科技产品的出口是俄罗斯及其前苏联地区盟国立身和发展的最重要支柱。由于丧失了大部分科技和工业潜力，该联盟还将长期需 要进口民用高科技产品和粮食。俄罗斯的军事实力是国际安全体系的最重要构成部分之一，将与西方的军事组织一同决定国际安全体系的格局。

第三个是，伊斯兰文明。伊斯兰文明会在中期内形成，它多半将包含两个相对独立和相互竞争的联盟：什叶派联盟和逊尼派联盟。

前者的基础将是伊朗和伊拉克，后者的基础则为波斯湾君主制国家及其北非、中东和中亚盟友。伊朗将成为什叶派联盟的领袖，沙特暂时仍会是逊尼派联盟的领袖。

逊尼派联盟的主要发展动力将是能源开采与出口。这些国家目前还没有诞生高科技产业的前提，因此需要进口大量的工业品。

对什叶派联盟来说，能源开采和出口也将是最重要支柱。但伊朗相对较高的工业尤其是军工发展速度，使人有理由认为，到中期的未来，其相当一部分内需工业品可以实现自给甚至出口。然而，这个联盟很长时间还需要进口大量的工业品。

第四个是，中国可能会依据文明相近的特点建立以它为领袖的东南亚国家的联盟。

这个联盟作为世界消费品制造者的地位只会增强。在中国，与工业4.0对应的计划就是"中国制造2025"。

2014年10月，李克强总理访问德国，中德双方共同发表《中德合作行动纲要》，其中涉及工业4.0合作的内容最为引人注目。目前，中国也正在酝酿制定"中国制造2025"总体规划，旨在推动工业4.0在中国生根发芽，力争在2025年让中国成为制造强国。

中国版工业4.0规划--《中国制造业发展纲要(2015~2025)》初稿已完成，重点实施领域为新一代信息技术产业、生物医药与生物制造产业、高端装 备制造产业、新能源产业，该规划或将于今年上半年出台。据悉，中国制造业2025规划，主要是结合中国制造业两化融合、工业互联网、工业4.0等趋势，从技术、产业、产品、管理、制造服务化、核心软硬件等领域做了长期的战略规划。

同时，高科技产业领先的发展速度大概会使其在相关领域名列前茅，尤其是在武器出口方面。

军力的迅猛发展多半会令中国将来在常规和核武器领域与美国势均力敌，并超越俄罗斯。

尽管西方国家不断的施加压力，中国武器依然开始了它在世界军火市场的霸王地位。虽然瞄准的是较为低端的客户群，中制武器的海外评价还是相当可观的。从80年代的J7MG、FP122到现在的FC-1、PLZ-45、C系列反舰导弹，中制武器正在一步步向高端市场进军。

自然资源匮乏迫使中国必须进口。该国经济的突飞猛进决定了其原料资源的需求也迅速增长。限制其供应会把中国逼向灾难边缘。这种情况下，它可能决定军事扩张，而这会引发大规模战争，并将伴随核武器的密集使用，因为没有核武器就无法制止中国的军事扩张。

中国的军力将与俄罗斯和西方的军力一道决定国际安全体系架构。

第五个是，拉美文明以巴西为领袖拉美可能会在中期的将来明确组成一个统一的文明联盟。从已显现的趋势来看，其领袖将是巴西。

这一地区国家丰富的自然资源决定了该文明联盟将扮演原料和能源出口者的角色。一些国家（包括巴西）高速的工业发展使它们能够实现部分内需自给。但高科技产品很长时间仍要进口。