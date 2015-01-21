巴伊铁列克观景塔节日期间将大放异彩 迎接各方来客

哈通社阿斯塔纳1月21日电，首都阿斯塔纳著名地标——巴伊铁列克观景塔又将展现新姿。

据了解，巴伊铁列克观景塔塔身安装的LED晶体管数量为12000支，超过伦敦碎片大厦的11000支，获最璀璨楼体殊荣。伦敦碎片大厦的炫彩魅影让游客流连忘返，相信巴伊铁列克更加光鲜夺目，这些光影在节日期间大放异彩，可使首都市民和国内外游客观一饱眼福，游客也可登上高塔，在97米上空俯瞰首都美景。 巴伊铁列克塔是在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下所建，被称为"生命之树"，是首都阿斯塔纳的象征，也是主要旅游景点。塔高97米，象征1997年首都由阿拉木图迁到阿斯塔纳。塔身分三部分，塔底一层代表了强大的根基，第二、第三层则寓意着美好的未来。 据导游莎吾列•苏云迪科娃介绍，塔顶主题为"伟大的手印"，安放有纳扎尔巴耶夫总统手印浮雕，游客都喜欢将自己的手放在上面，感受一下总统的金手印，并且祈福许愿。塔底主题为"地下世界"，通过各种绘画作品反映游牧民族的文化生活。观光塔的开放时间为：每日10:00-21:00时。票价为500坚戈，15岁以下儿童为：150坚戈。（编译：流沙）