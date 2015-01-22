俄外长回应俄军“入侵”乌克兰：先拿出证据来

哈通社阿斯塔纳1月22日电，据外媒报道，俄罗斯外长拉夫罗夫的年度记者会于21日在俄外交部会议厅正式召开，他就2014年俄罗斯的外交做总结，并回答记者提问。在谈及有关"俄出兵乌克兰"一事时，拉夫罗夫表示，"指责前要先出示证据"。

拉夫罗夫表示，那些指责俄罗斯向乌克兰派遣部队和武器的人首先应该找到证明这些活动的证据。 "关于俄罗斯向乌克兰派遣部队和武器的说法我听到很多次了，我只说一点，如果你们这样确定，那么先把证据拿出来。没有人能够或者想给我们看事实。" "我们的伙伴，无论是乌克兰还是美国都没有办法出示证据，就像2014年7月发生的马航客机坠机事件一样。" 乌克兰总理亚采纽克19日再次声称遭到"俄军入侵"。乌军方甚至宣称，在顿巴斯地区有8500多名俄军人。这种说法遭到俄方否认。 据乌克兰国家通讯社20日报道，乌东部城市顿涅茨克一个区出现"恐怖分子"的火炮战斗群；而顿涅茨克另一个区还有"俄罗斯恐怖势力"的另一个装甲群，包括6辆装甲车和4辆坦克。 19日，乌总理亚采纽克与波兰总理会晤后表示："乌军情报部门确认，俄罗斯向乌克兰派了军人和军事装备"。他称，有坦克、"冰雹"式多管火箭炮系统、"山毛榉"防空导弹及无线电对抗设备，而无线电对抗设备在顿涅茨克市场是没有售卖的，只有俄国防部拥有这种装备。