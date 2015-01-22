科学家称周末补睡眠易致生理时钟大乱容易发胖

哈通社阿斯塔纳1月22日电，据外媒22日报道，现代人生活忙碌，经常在周末大补睡眠，英国科学家指出，周末作息与平日上班大不相同，易导致生理时钟大乱，不仅容易发胖，健康也会受到影响。

据报道，英国医学研究会哺乳动物遗传学研究部对800多名民众进行调查研究，了解他们在上班与假日睡眠的差异。研究人员分析参与调查者的身高、体重、腰围，进行血液检查，了解他们喜好的睡眠时间和长短。结果发现睡眠差异情况越大的人，越可能肥胖或罹患肥胖引发的疾病。

报道称。研究人员以"社交时差"形容那些在周末和假日狂睡的现象，这和因为出国旅行的时差造成短暂性新陈代谢问题不同，长时间的"社交时差"扰乱了人体内的生理时钟，进而影响健康。 研究人员发现，即使周末的睡眠型态和平常差异仅2个小时，就会提高"身体质量指数"(BMI)的风险，身体发炎及罹患糖尿病的机率也会增加，确切的原因不得而知，但有可能是平日的健康饮食及运动习惯被打乱。 研究人员建议尽量保持固定的睡眠时间，不要因为放假而有大幅改变。 专家建议，要有好的睡眠不妨每天抽空做运动，晚餐时间提前并食用清淡食物，下午不要喝咖啡，睡前泡澡都是不错的方法。