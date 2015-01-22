俄罗斯之旅备受中国游客青睐

哈通社阿斯塔纳1月22日电，据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯首都莫斯科市成为中国游客最喜欢观光城市。2014年，中国赴俄游客数量增加了10%，超过110万人。中国游客数量连续两年独领潮头。

同时，冬奥会以后人们也开始更加关注并前往索契市。据报道，今年春季将开通从北京、广州直飞索契航班。据预测，届时前往索契的游客数量每年将达200万人。此外还有鞑靼斯坦首都喀山市，红色之旅：莫斯科-圣彼得堡-乌里扬诺夫斯克等路线也深受中国游客喜爱。更有消息称，春节期间赴俄游客"客票"早已售空。

俄罗斯海外游客数量创下记录。2014年，访俄外国人数高达570万人。俄旅游署对此进行了通报。其中，来自中国的游客数量已经连续两年独领潮头。据统计，2014年中国赴俄游客数量增加了10%，超过110万人。

俄罗斯首都是中国客人最喜欢光顾的城市。据统计，莫斯科是中国游客最钟情的城市，接待中国朋友的数量，要比伦敦高出三倍。当然，莫斯科政府在改善旅游业方面所做的努力也起到了非常重要的作用。目前，中国游客在莫斯科逗留时间通常仅有3-4天。但趋势表明，游客数量呈逐渐增长之势。此外非常重要的一点是，有很多游客又再访莫斯科。对旅游公司的调查结果显示，中国游客中有3/4还想再次光临俄罗斯首都。 值得一提的是，不仅首都对外国人有磁一般的吸引力。2014年冬奥会后，索契也变成了旅游热土。 目前，从中国到索契还没有直航，只能通过莫斯科飞往冬奥会首都。但据索契副市长奥列格•亚休克介绍，不久的将来，在索契机场显示屏上将出现从北京飞来的航班信息。 他说："因索契条件好，其中还有‘开放天空'这样的制度，因此，中国航运单位对尽快签署飞行协议感兴趣。中国人对我们的疗养院、海上和山区疗养区及体育基地感兴趣。 按计划，今年春季将开通从北京、广州到索契的航班。据预测，前来索契的中国游客数量每年将达200万人。 旅游业专家指出，中国人对俄罗斯新旅游线路特别感兴趣。比如前往鞑靼斯坦共和国首都喀山市。在这个城市，欧洲与亚洲文化传统和谐相伴，共同托起城市的辉煌。此外，专为中国游客打造的"红色之旅"线路也逐渐为大家所熟知。比如在莫斯科-圣彼得堡 - 乌里扬诺夫斯克旅游框架下，中国客人可以参观列宁曾经生活过的地方。 值得关注的是，中国旅游公司最近对赴俄游客应接不暇。据中国大型旅游公司资料，上个月想到俄罗斯旅行的人数增加了一倍，而春节期间的游客"客票"早就销售一空。