美国经济回暖对其他经济体是好消息吗？

哈通社阿斯塔纳1月23日电，据东方早报网22日报道，奥巴马在国情咨文演讲中赞扬了美国经济复苏。去年以来美国经济增长较为强劲，继2014年第二季度实现4.6%的GDP增长率后，第三季度更是出现了5%的增长率。在全球经济增速放缓的大背景下，美国经济表现尤为抢眼。有观点认为美国经济已经彻底复苏，进入了新一轮经济的扩展周期。

从增长速度看，美国经济表现的确不错。但是，如果从增长方式看，美国经济其实表现不佳。以往美国经济增长主要依靠国内消费，金融危机的爆发很大程度上就是由于国内消费的不可持续性。因此，美国经济如若想要实现新的可持续增长，需要改变以往的经济增长方式，在结构调整的基础上实现增长。 美国经济是否减少了对消费的依赖，找到了新的增长动力？以美国经济最为亮丽的去年第三季度为例，答案是否定的。 让我们来看看数字： 消费仍然在美国经济中发挥着极为突出的作用。包括个人消费和政府消费在内的美国国内总消费在GDP中的比重为83%，甚至还要高于危机前80%的水平。短期来看，美国通过国内消费增加确实促进了经济增长，但是这种增长总体上仍然是原有发展方式的延续，不是在经济结构调整升级的基础上形成的增长。可以佐证的是，2014年美国国内居民储蓄率仍然低于5%，比2013年还有所下滑，处于历史较低水平。 值得注意的是，2014年第三季度美国经济增长还有特殊因素的支撑。 第一是美国国际贸易的贡献达到15.6%。第二是美国军费开支的贡献度为13.8%。第三是美国民众汽车消费的贡献达到13.4%。三者相加超过40%。如果抛开这些特殊因素，美国经济的增长恐怕不如5%这个数字表现得那么强劲。 另外，虽然美国2014年第三季度有5%的增长速度，但是同时必须看到，2014年第一季度的增长为负2.1%。此外，最新公布的数据也显示2014年12月份零售销售环比降0.9%，远不及预期，创两年半最大降幅。这势必会拖累第四季度的GDP增长。四个季度综合考虑，2014年度美国经济还是在2.5%左右，不会有本质提升。 从长时段来看,美国经济自2009年7月结束最近一次衰退，截至2014年9月份，全部17个季度的实际GDP平均增长率为2.3%左右，要大大低于前几次美国经济衰退后复苏阶段的经济增长速度。特别考虑到美国2007-2008年的经济衰退是大萧条以来美国最为严重的衰退，理论上危机之后美国经济应该可以出现更大程度的经济反弹增长。与理论可能性相比，美国现实的经济增长不能令人满意，因此不宜过分夸大美国经济回暖的根本性和战略性。 不管怎样，去年美国第三季度确实取得了5%的经济增长速度，带来了开启经济新扩张周期的曙光。长期而言，美国经济增长速度也会从过去几年1-2%的区间上升至2-3%的区间。由于美国经济总量巨大，即使是2-3%这个区间的增长也能够避免全球经济失速。然而必须指出，美国经济回暖使得全球经济速度不至于过多下滑，这和美国经济直接为全球经济做贡献是两回事。 近期美国经济增长有两大特征。一是内需型增长。比如服务业消费和国防开支，这些领域对于美国GDP增长有重要作用，但它们无法为其他国家创造增长机会。二是出口型增长。2014年第二季度和第三季度，出口对于美国GDP的贡献分别为31%和12.2%，出口扩大确实为美国经济回暖起到了重要作用，但其背后反映的其实是美国对外贸易逆差占GDP比重缩小态势。原先美国对世界经济的重大贡献是以自身逆差扩大为代价，为全球产品提供了市场，但最新的发展趋势表明，美国在扮演全球市场方面的角色相比以前有所弱化。非但如此，美国还需要全球市场来帮助其自身经济增长。当然，就贸易渠道而言，美国经济回暖对不同国家的影响是不一样的。有些国家如果能够充分利用美国经济回暖时机，扩大对美国净出口，对本国经济的影响将是积极正面的。 美国经济回暖对全球经济的影响不仅在贸易领域，而且体现在金融货币领域。一方面，美联储在美国经济回暖的背景下不仅结束了量化宽松政策，而且正在考虑2015年的加息可能性。另一方面，由于美国经济向好，全球资金也更多地回流至美国。总体上，这两大因素会造成其他经济体流动性偏紧，因而不利于经济增长。从这个角度而言，美国经济回暖通过金融途径传导的外部效果可能偏向负面。