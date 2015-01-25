政府：我国将不断改善商业投资环境

哈通社阿斯塔纳1月25日电，我国将继续努力地从根本上改善国家商业环境。

上周，马西莫夫总理主持召开了政府会议。会上，国家经济部部长叶尔波拉特∙多萨耶夫就落实改善国家商业环境法律修正案的措施作了报告。近期内，国家将出台政府部门风险评估的新措施，并且这也将成为我国政府风险管控的基础手段。 2015年前半年，将会对个人或公司向企业提出的投诉和意见进行不定期检查。下半年，以国家规划方案为基础，对所有潜在的违法犯罪行为进行排查。

今年我国将对已签订投资合同及国家优先投资项目的投资者实行"一站式服务"，这项原则也将对建筑行业适用。意在将所有公司手续、文件及建筑方案实现同一窗口受理。 总理强调，我们要消除人为因素产生的腐败问题，需要对政府部门加强自主监督。并积极推广实施央行推出的企业代责保障体系。 国家经济部副部长铁木尔•加斯勒科夫也指出，国家预算支出的调整不会影响"光明大道"新经济计划，目前正在确认已签署协议的项目清单。 该副部长同时指出，我们在有效改善商业环境的框架下，合理的缩短企业注册时间为一小时，还将取消原有公司注册资金不低于100坚戈的规定。取消对中小型企业的公司印章的强制要求。简化公司清算程序，纳税人在停止自己的业务时，有权选择通过税务机关检查清算或者审计部门出具文件清算的方式。（编译：流沙）