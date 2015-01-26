哈萨克斯坦将继续深化与经合组织的合作

哈通社阿斯塔纳1月26日电，马西莫夫总理应邀出席21-24日冬季达沃斯世界经济论坛。期间，举行了多次双边和多边会晤。与中国国务院总理李克强会见中，双方就深化哈中两国合作关系，已签署的合作协议及合作项目的具体实施方案进行了深入的探讨。

马西莫夫总理还与经合组织主席安格尔•顾瑞安签署了《2015-2016年哈萨克斯坦与世界经济合作组织谅解备忘录》。备忘录提出对哈萨克斯坦社会经济发展领域的改革实施方案，并且为我国在经合组织中提供了发表建议和声明的机会。我国将与经合组织加强在公共管理、教育、卫生、就业、经济政策及改善投资环境等方面展开合作。 在签字仪式之后，马西莫夫指出，依托与经合组织合作这个重要平台，要逐步实现我国到2050年进入前30个最发达国家行列的伟大目标。 论坛期间，马西莫夫与到会的数家国外大型公司及金融机构领导人举行了会晤，阐述了哈萨克斯坦良好的投资前景，详细介绍了2017年阿斯塔纳世博会相关情况。 马西莫夫总理还分别同瑞士联邦经济教育部部长约翰•施奈德就哈萨克斯坦即将加入世贸组织的情况进行了探讨。同土耳其总理艾哈迈德•达武特奥卢以及安永会计事务所（英国）理事长魏因贝格和摩根大通（美国）首席执行官平托举行会唔。（编译：流沙）