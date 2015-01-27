无糖口香糖能有效清洁口腔细菌 长时间咀嚼适得其反

哈通社阿斯塔纳1月27日电，据中国网报道，美国最新一期《科学公共图书馆综合卷》杂志刊载的一篇研究报告说，无糖口香糖能有效清洁口腔，但不宜长时间咀嚼。

荷兰格罗宁根大学的研究人员让志愿者咀嚼口香糖不同时间，再用电子显微镜检测他们吐出来的口香糖，发现咀嚼最初30秒去除细菌的效果最强，之后逐渐减弱，但去除细菌的总数随时间延长而增加，咀嚼了10分钟的口香糖上平均有1亿个细菌。但如果继续咀嚼，之前粘在口香糖上的一些细菌重新进入口腔。

研究人员强调，只有无糖口香糖有去除细菌的作用，含糖的口香糖反而能够"饲养"口腔细菌。 口香糖风靡国内外市场，深受青少年的青睐，连成年人也时常问津，成为他们日常消闲的食品。口香糖除了味甜醇美，清香可口外，还能吹出许多有趣的泡泡而吸引儿童。 此外，还有某些特殊的功能：牙齿咀嚼口香糖时，带出了口腔牙缝中的残留食物，达到了清洁口腔、预防龋齿的目的；反复咀嚼的结果，也锻炼了面颊部的咀嚼肌，从而刺激儿童颊面的正常发育；美国洛杉矶神经科医学中心主任福克斯也发现，如果每天咀嚼口香糖一刻钟左右，将会产生美容的功效。