俄罗斯警告西方勿就乌克兰问题对其实施敲诈

哈通社阿斯塔纳1月27日电，据路透社报道，俄罗斯周一就乌克兰战事再起指责基辅当局，并警告称西方任何加大对俄经济压力的企图都将是"绝对具有毁灭性的"敲诈。

乌克兰分裂力量在东南部地区发起攻势。美国总统奥巴马称，正在考虑除了军事行动以外的各种选项以孤立俄罗斯。 克里姆林宫发言人帕斯科夫（Dmitry Peskov）否认俄罗斯卷入相关战事。俄罗斯外长拉夫罗夫指责西方在反俄方面变得歇斯底里，目的是为了给扩大对俄经济制裁找理由。 "我们看到（西方）将再次商量对俄罗斯经济进行敲诈，而不是向拒绝对话以和平解决冲突的方面增加压力，"RIA通讯社援引帕斯科夫的话称。 "俄罗斯从未向这类威胁妥协过，这些威胁和敲诈也从未取得任何结果，未来也不会......再次威胁要对俄罗斯经济加大施压力度，是绝对具有毁灭性的做法，毫无道理可言，缺乏远见。" "我们看到了试图让和平进程脱离轨道的企图，还看到基辅当局一而再地企图通过武力在东南地区进行镇压。这些企图没有出路，"拉夫罗夫在新闻发布会上说。 欧盟已经呼吁成员国外长周四召开紧急会议。