人体奥秘：哪十一类人最容易早死？

哈通社阿斯塔纳1月28日电，据腾讯网消息，《赫芬顿邮报》近日刊文列出更容易短寿的11类人。

1.长期单身的人

美国哈佛大学医学院一项新研究发现，在两性比例失调的环境中，弱势性别群体的寿命更短。另一项研究发现，单身女性比已婚女性少活7~15年，死亡风险增加23%，单身男性比已婚男性寿命短8~17年，死亡风险高出32%，相当于折寿10年，而30～39岁是风险最高的年龄段。 2.习惯久坐的人 《英国医学杂志》刊登澳大利亚的一项新研究发现，每天久坐时间超过3小时就会折寿2年，即使经常运动也无法抵消久坐造成的健康危害。《美国医学会杂志•内科学》刊登的另一项研究发现，与每天坐4小时的人相比，每天久坐时间超过11小时的人在未来3年死亡率会增加40%。 3.缺少朋友的人 美国社会学家罗文认为，朋友不仅能为我们提供资源和机会，还能帮我们分忧解难、减压增寿。美国杨百翰大学和北卡罗来纳大学教堂山分校研究人员合作完成的一项新研究发现，朋友少或几乎没朋友的人早亡风险更高。 4.痴迷电视的人 美国《纽约时报》刊登澳大利亚昆士兰大学的一项研究发现，25岁后，每天看电视时间每增加1小时，预期寿命就会减少21.8分钟。研究人员表示，缺乏运动和由此导致的不健康饮食习惯是这一群体折寿的关键。看电视的危害在老人和孩子身上最为突出，教育部网站公布的《3~6岁儿童学习与发展指南》建议，孩子3岁前别看电视；3~4岁连续看电视不超过15分钟，4~5岁不超过20分钟，5~6岁不超过30分钟。 5.贪吃红肉的人 从美国得克萨斯州到弗吉尼亚州的区域被称为"糖尿病带"，这些地区人口寿命相对更短，中风发作司空见惯。其中，得克萨斯州东部的安德森县居民比其他地区的人少活7年，这与其爱吃红肉和油炸食物等不健康的饮食习惯密切相关，贪吃红肉会导致结肠癌、前列腺疾病、风湿性关节炎等多种健康问题。研究人员表示："如果非要选一种不健康食物，那么非红肉莫属，过量吃红肉会导致预期寿命缩短20%。" 6.失业的人 加拿大一项涉及15个国家2000万人口、为期40年的大规模研究发现，失业会导致早亡危险增加63%。另一项研究发现，老人在经济衰退时期失去工作，寿命会缩短3年。 7.上班太远的人 长距离上下班占据了人们运动、休闲、聚会等时间。研究发现，每天上下班路程超过1小时会导致压力倍增，其负面影响堪比久坐。瑞典于默奥大学研究人员称，每天上下班距离超过50公里的女性最易减寿。 8.性爱不和谐的人 一项以男性为对象的研究发现，性爱中长期达不到高潮的人死亡率比经常能获得性快感的人高50%，为了保证准确性，研究人员抛开性因素，将年龄、吸烟、社会阶层等纳入研究范围，结果依然成立。研究还发现，性高潮在很多方面能够为健康加分。美国加州大学的一项研究称，一次猛烈的性高潮相当于注射了一剂安定，有助于缓解压力，放松身心，同时可使体内抗炎细胞增加20%。经常获得性高潮会使男人长寿几率增加两倍，使女性寿命增加8年。另外，女性每周获得两次性高潮，心脏病几率降低30%。 9.人缘不好的人 以色列特拉维夫大学研究人员发现，同事的支持代表一个人在职场的融入程度，也是预测死亡率重要因素之一，在工作中获得同事支持率偏低的人死亡率比其他人高2.4倍。 10.缺觉或贪睡的人 哈佛大学医学院最新研究表明，每晚睡眠时间不足5个小时或者超过9个小时的人平均寿命更短。长期缺乏睡眠会导致认知、记忆、肥胖等健康问题，并增加患心血管疾病、糖尿病、某些癌症的患病几率。 11.恐惧死亡的人 对死亡的轻度恐惧有着积极意义，有利于人们积极锻炼和改善饮食，但过分担忧就会影响寿命，对中老年人更是如此。2012年《美国国家医学图书馆》杂志刊登的一项关于癌症患者的研究发现，"死亡焦虑"是患者寿命缩短的原因之一。