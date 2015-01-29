阿联酋副酋长：阿哈两国将继续深化贸易投资合作

哈通社阿布扎比1月29日电，我国驻阿联酋大使阿尔曼•伊萨哈利耶夫28日同迪拜副酋长兼阿联酋财政工业部长谢赫•哈姆丹•本•拉希德•阿勒马克图姆举行了会谈。

会谈中，双方深入探讨了哈阿双边合作事宜，并表示未来将不断深化双边关系，尤其是两国贸易投资合作。

伊萨哈利耶夫表示，在"光明大道"新经济计划框架下，我国需要同国外企业合作，提高我国基础设施建设力度。我们热切欢迎迪拜投资者积极参与到这项计划中。 双方同时讨论了在"2017阿斯塔纳世博会"和"2020迪拜世博会"基础上的双方未来合作方向。在两国接连召开世博会的好时机下，哈阿两国将保持长期合作，加强投资领域的合作。 2020迪拜世博会的主题为心系彼此、共创未来（Connecting Minds, Creating the Future）。展区分三个主题：移动性、可持续性和机遇。可持续性展区将通过清洁能源方面介绍迪拜。 双方还提到，去年迪拜市政厅市长侯赛因•纳赛尔•卢塔出访我国阿拉木图市，今年阿拉木图市市长即将访问迪拜，双方将在迪拜签署"阿拉木图-迪拜友好城市关系"协议。（编译：苏航/审校：林海）