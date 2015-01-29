贾克波夫：中国是我国最大的贸易伙伴

哈通社阿斯塔纳1月29日电，据马吉利斯消息，马吉利斯（议会下院）议长哈比波拉•贾克波夫今天会见中国驻哈萨克斯坦大使张汉晖。

贾克波夫表示，很高兴张汉晖大使能够出席这次对话会。两国建交23年来，哈中两国关系取得长足发展，两国政治互信加深，高层交往不断，经贸往来扩大，哈中关系已成为睦邻友好合作的典范，这是两国元首间深入沟通和相互协作的成果。 贾克波夫强调，中国是哈萨克斯坦最大的贸易伙伴，双边贸易占我国贸易额的20%。"双西公路"的建成和运行相信会成为新的合作机遇，也将成为非常有前景的过境通道。我们将坚持不懈地推动两国的多边发展。希望今后两国政府间进一步深化友谊，拓展合作领域。 贾克波夫还邀请中国全国人大常委会委员长张德江访问哈萨克斯坦。 张汉晖表示，中哈互为友好邻邦和全面战略伙伴，两国关系正处于快速发展时期。中国提出的建设丝绸之路经济带构想、哈萨克斯坦"光明大道"新经济计划的推出为中哈关系发展提供了新的契机。两国立法机构合作对促进两国关系发展发挥着十分重要的特殊作用。中国全国人大愿与哈萨克斯坦马吉利斯进一步加强交流合作，为推动两国关系和互利合作多做贡献。（编译：苏航/审校：林海）