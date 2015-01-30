水果和运动 帮你树起防中风发作的后盾

哈通社阿斯塔纳1月30日电，据外媒报道，一天吃一个苹果，能够防止生病感冒。又据美国心脏病学会《中风》杂志发表中国研究人员的一项新研究表明，每天食用200克水果（相当于两个苹果），可将中风风险减低32%；每天食用200克蔬菜，中风风险可降低11%。

这个研究成果，是基于对过去19年中20项已发表的果蔬与中风风险研究的综合分析，这些研究分别在美国、中国、日本和欧洲进行，共涉及76万名研究对象，其中近1。7万人中风。

新研究表明，多吃果蔬有助于改善微血管功能，降低血压、体重、腰围、总胆固醇、被称为"坏"胆固醇的低密度脂蛋白等。此外多吃果蔬还会增加微量营养素、碳水化合物和食用纤维素的摄入量，并有可能降低脂肪摄入量，这些因素都能降低中风风险。

除了苹果外，柑橘类水果、梨和带叶蔬菜，它们已被证实能降低中风风险。其他果蔬的预防作用尚需进一步证实。多吃果蔬对预防中风的益处不分男女、年龄和地域。

预防中风的发生，老年人在冬季注意保暖外，还在生活方式上也需调整，比如多运动。对于大多数人而言，引起脑中风的祸首就是不健康的生活方式，比如频繁饮酒、吸烟、运动量少、高热量饮食、夜生活过度等导致脑卒中高发。而工作压力大、精神紧张、情绪焦躁又加重了上述诱因对人体的损害，从而导致脑卒中发病。适当的运动能够改善身体机能，从而降低中风的发生机率。