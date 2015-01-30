研究人员：埃博拉病毒已经发生变异

哈通社阿斯塔纳1月30电，据BBC网报道，调查几内亚埃博拉疫情的研究人员说，埃博拉病毒已经有了变异。

法国巴斯德研究院的研究人员说正在调查埃博拉病毒变异是否会导致传染性更强。去年3月埃博拉疫情暴发就是由那里的研究人员最先发现。 在几内亚、塞拉利昂和利比里亚，超过22,000人感染了埃博拉病毒，8,795人死亡。 埃博拉是一种RNA病毒，和爱滋病毒和感冒病毒一样，发生变异的几率很高。 病毒经过变异就变得适应性更强，而且可能 更容易传染。研究人员说现在已经发现了几个没有症状的感染病例。 没有症状的病毒携带者更容易传播病毒，但研究人员对此还不是特别肯定。研究人员说，病毒也可能经过变异不再那么致命。 研究人员担心的另外一个问题是，埃博拉病毒的发展经过更长时间和更多的宿主，就有可能经过变异，最后能在空气中传播。 到目前为止还没有证据表明上述情况已经发生，病毒仍然是通过感染者体液直接接触传染。 国际卫生组织的资料显示，此前在塞拉利昂做过的一个类似研究表明，埃博拉病毒在疫情暴发最初的24小时内变异显著。 在巴黎进行的研究还有助于让研究人员了解为什么一些人感染上埃博拉病毒后仍然得以幸存，而另外一些人则因感染死亡。 目前埃博拉疫情患者的存活率是40%左右。