投资和发展部：哈中合作潜力巨大

哈通社阿斯塔纳1月29日电，投资和发展部副部长叶尔兰•萨根蒂耶夫在今日召开的哈中产能合作对话会上表示，哈萨克斯坦与中国的双边合作关系打开了新篇章。这是在双方政府与商界积极推动下取得的成果。两国企业的积极合作使众多项目得到了落实与发展。中国是哈萨克斯坦主要的战略伙伴之一，中方对哈方多个大型项目提供了支持。石油天然气、化工、交通物流、矿产开采、冶金以及能源等领域的合作项目成为了哈中合作主力军。现在，我们希望把这一合作关系推向更高水平。双方合作具有巨大潜力。

萨根蒂耶夫指出，哈萨克斯坦工业创新发展规划需要中方的积极支持。他说，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，政府启动了加速工业创新发展国家规划。中方对此积极响应，提供了很大的帮助，在此表示感谢。哈萨克斯坦的发展也为中方提供了新的发展空间，中国企业可在哈俄白统一经济空间开拓新的市场。欧亚经济联盟成员国内，哈萨克斯坦具有强有力的竞争力。因为我国宏观经济发展良好，政局稳定，社会和谐，具有优越的投资环境和发展空间。

萨根蒂耶夫表示，根据世界经济论坛全球竞争力报告，哈萨克斯坦排名第50位。为了争取进入全球最佳投资国前30，我国政府在优化投资环境方面作出了许多努力，并且还在做进一步的努力。（编译：吴然 审校：林海）