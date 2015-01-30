美国参议院通过美加输油管道法案

哈通社阿斯塔纳1月30日电，据BBC消息，在经过数周的激烈辩论之后，美国参议院以62票赞成、36票反对的表决结果批准美加输油管道项目。美国众议院1月9日已率先批准项目。

参众两院未来几天将协调法案中的措辞，最快将在下周送交奥巴马总统签署或否决。 众议长博纳表示，"该法案将强化我们的能源安全，并创造数以万计、薪水不错的新工作，我们希望奥巴马总统放弃否决该法案"。 参议院多数党领袖麦康奈尔表示，通过该法案是美国"取得的一项重要成绩"，"我们希望总统能在深思熟虑之后同意签署该法案"。 推翻奥巴马总统否决权需要获得参议院三分之二多数的支持，目前参议院的表决结果距离这67个赞成票仍有差距。 修建"拱心石"XL输油管道的计划最初由加拿大管道公司在六年前提出来。但美国政府繁琐的审批过程令该计划推迟多年。 加拿大管道公司计划将目前横跨美国中西部农业区的输油管道，从加拿大艾伯塔省延伸至美国得克萨斯州。 共和党和部分民主党议员认为，长约1900公里的输油管道计划将为美国创造4万个就业岗位，并强化能源安全。 共和党议员认为，通过输油管道运输原油，比通过铁路或公路交通运输所造成的温室气体排放更少。 但一些反对该计划的民主党议员警告说，输油管道存在泄漏的风险。