巴基斯坦什叶清真寺爆炸 数十人死亡

哈通社阿斯塔纳1月31日电，据BBC报道，巴基斯坦官员周五（1月30日）说，至少40人在该国南部的一座什叶派清真寺爆炸中身亡。

除此之外，另有数十名祈祷着在信德省的这座清真寺爆炸中受伤。该国官员还说，伤亡人数还可能继续上升。 爆炸之后，一个和巴基斯坦塔利班有关联的逊尼派激进组织真主旅声称对此次袭击负责。 巴基斯坦当地媒体的报道显示，这起爆炸可能是自杀式袭击，但警方表示目前尚无法确定，还需要进行调查。 教派冲突 近年来，巴基斯坦的教派冲突正在不断上升。此前，逊尼派的激进组织也袭击过少数的什叶派。 此次爆炸的目击者扎西德•组恩（Zahid Zoon）对法新社表示，在爆炸发生后，数百人涌至爆炸现场，试图将幸存者从爆炸的废墟中挖出来。"（现场）乱得很，"他说。 这一袭击发生的同时，巴基斯坦总理谢里夫（Nawaz Sharif）正在信德省的首府卡拉奇进行访问。 BBC驻伊斯兰堡的记者卡恩（Ilyas Khan）说，针对巴基斯坦什叶派的袭击在卡拉奇发生并不罕见，但在信德省的内部发生却不多见。 BBC在巴基斯坦的记者说，这起袭击是自2010年来发生在信德省内的第五起针对不同教派所进行的袭击。