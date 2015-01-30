东京被列为全球最安全城市

哈通社阿斯塔纳1月30日电，据中新网报道，世界上人口最多的城市竟是最安全的城市？根据《经济学人》的一项最新统计，拥有3800万人口的东京被列为全球最安全的城市，香港排第11位，台北位列13，中国内地城市无缘前二十。

在这份名为《2015年安全城市索引》的报告中，东京在数字化安全、医疗保障、基础设施和人身安全等方面的综合评比领先于其它大城市。 排在前五位的其它四个城市倒并不令人惊讶，比如宁静的新加坡、大阪、斯德哥尔摩，而阿姆斯特丹虽然对毒品和性交易态度开放，仍排名第五。 前十名的另五个城市是悉尼、苏黎世、多伦多、墨尔本，纽约第十。

中国的几个内地大城市中，上海排名30，深圳32，天津34，北京37，广州38。 这份报告共列出50个全球大都市。排在最后一名的是雅加达，其它五个排名靠后的城市分别是墨西哥城、利雅得、约翰内斯堡、胡志明市和德黑兰。 不过，尽管东京荣列最安全城市，最宜居的城市却是加拿大的多伦多，其次是蒙特利尔，东京排在第16位。CNN戏称，尽管你能信任3800万邻居，但幸福可能仅仅来自于浇满芝士凝乳和肉汁的法式薯条。