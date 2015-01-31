中国媒体：欧亚经济联盟带来的机遇值得重视

哈通社阿斯塔纳1月31日电，据新华网援引环球杂志报道，2015年，由俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦组成的欧亚经济联盟正式启动。目前，亚美尼亚已成为欧亚经济联盟第四个成员国，吉尔吉斯斯坦也计划于2015年5月加入。

欧亚经济联盟的建立有如下背景：苏联解体后，不仅产生了十几个独立国家，而且破坏了传统的统一的经济联系，后苏联空间内获得主权和独立的国家，都面临着经济困难，因此，寻求一定程度的经济一体化，成了这些国家的普遍愿望。 欧亚经济联盟正式启动后，商品、服务、资本和劳动力将在成员国之间自由流动，成员国未来还将在能源、工业、农业和运输等领域协调彼此的政策。根据计划，欧亚经济联盟将于2016年建立统一的药品和医疗设备共同市场，2019年之前建立共同的电力市场，2025年之前建立统一的石油、天然气和石油产品市场。它的终极目标是建立类似于欧盟的经济联盟，形成一个拥有1.7亿人口的统一市场。这标志着后苏联空间一体化进程将进入新阶段。 欧亚经济联盟是由俄罗斯主导的。目前有一种观点认为，欧亚经济联盟的建立将对中俄关系尤其是中俄经贸关系产生负面影响，将削弱中国在中亚的影响力。应该说，这是一种误解或不全面的理解。 如果说欧亚经济联盟对中国与相关国家之间的合作有影响的话，那么这种影响会表现在三个方面：一是中国在安排务实合作时，既要面对一个个独立的经济体，又要面对一个经过整合的经济体；二是这个经济体的体量更大，更具竞争力；三是中国需要面对新的规则，需要适应新的统一市场，需要适应新的环境。 但是，从长远来看，中国与欧亚经济联盟国家间的经济合作并不会受到损害。 首先，欧亚经济联盟不是国家，其成员国仍有很大的自主权。欧亚经济联盟只是要求其成员国进行一定程度的主权让渡，而不是放弃主权。 其次，欧亚经济联盟的建立并没有改变中国与地区国家间经济结构的互补性，而这种互补性是长期务实合作的重要基础。 第三，中国经济发展充满活力和吸引力，欧亚经济联盟成员国，包括俄罗斯，与中国合作的愿望是真诚的和强烈的。从长远来看，一个扩大的市场和统一的经济体将有助于与中国开展大项目合作。 最近几年，中国提出了建设"丝绸之路经济带"的倡议。舆论认为，欧亚经济联盟与"丝绸之路经济带"建设是并行不悖的，两者相互促进，有利于推进交通、通信、电力、金融、能源等领域的互联互通项目。 中国提出建设"丝绸之路经济带"倡议后，俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯都表现出极大兴趣。俄罗斯还表示，希望"丝绸之路经济带"建设能与该国的基础设施改造接轨。 最近，俄罗斯方面也提出了一些类似倡议，例如俄罗斯铁路股份公司总裁亚库宁就提出了"欧亚发展带"的构想，其核心意思也是探索俄罗斯与中国发展战略配合的问题。 欧亚经济联盟启动后，改善基础设施状况是其迫切需要解决的问题，因此，预计未来中国和欧亚经济联盟成员国将在该领域开展合作，实现互利共赢。 另外，随着欧亚经济联盟的建立和运行，后苏联空间的地缘政治形势将逐渐发生变化，这也会为中国与地区及其有关国家的务实合作带来新机遇。