凶案过后 冰封的图们江

中国和龙--上个月，在一个寒冷、晴朗的冬日，一名朝鲜士兵带上一把手枪，通过上冻了的图们江，进入了中国东北地区。他走了大约一英里（约合1.6公里），来到了一个名为吉地屯的小村庄。然后，他在傍晚时分，向两对老年夫妇开枪，导致四人全部死亡。

当天夜里，大举出动的中国军警将他抓获，并开枪击中了他的腹部。据当地人透露，他们将他送到了吉林省的一家医院，该医院距离枪击现场大约20英里，但这名士兵在大约一天之后死亡，遗体被送回朝鲜。 朝鲜的一些武装部队遭遇粮食短缺的问题，这名士兵可能处于饥饿状态，当地官员称他在寻找食物，而一些报道则称这名士兵喝醉了。 在大多数地方，形单影只的异国杀手不会引发这么大的担忧。但中国政府处理该事件时忧心忡忡，中国与朝鲜的关系在过去两年中由热变冷，而且很多中国公民都在嘲笑年轻、难以捉摸的朝鲜领导人金正恩(Kim Jong-un)。 中国新闻媒体起初没有报道枪杀事件。一周多之后，该事件被公之于众，中国政府称他们已经正式向朝鲜提出外交交涉，并在当地设立民兵组织，保卫边境。 本月，该地区附近仍有一些路障，除少数居民以外，其他人无法进入。当地官员希望这个问题赶快平息，他们提供的信息非常少。而且没有发现民兵组织的迹象。 一个在中国肆意乱闯、抢劫的朝鲜士兵引发了有关这个邻国的一些令人尴尬的问题，即便现在处在关系恶化的阶段，朝鲜仍依靠中国的资助维持运转。一些人问道，一个获得中国支持的核国家怎么会无法为军队供应粮食呢？特别是因为朝鲜军队理应是一个特权阶层，在分配稀缺资源时会被优先考虑。 对于朝鲜人来说，枪杀事件无疑令他们感到难堪。中国官方报纸《环球时报》在周一报道称，上将军衔的朝鲜警备总局局长因为此事被撤职。 这名士兵并不是第一个越过边境、行凶作恶的朝鲜人。9月，曾有一名朝鲜平民来到附近的一个中国村庄，在抢劫中杀害了一对老年夫妇和他们的儿子。 过去10年中，曾有许多朝鲜人潜入中国偷盗食物，尽管金正恩加强了朝鲜边境的安全防卫，增加了朝鲜人进入中国的难度，但他们仍在继续前来。 在这起最新事件中，行凶者是一名军人这一点，使人们对朝鲜百万大军的饮食和纪律产生了疑问。 研究朝鲜的咨询公司AllSource Analysis的首席分析官小约瑟夫•贝穆德斯(Joseph S. Bermudez Jr)表示，总体而言，朝鲜军队还是得到了足够的食物配给。 但是他说，由于配给制度遭到腐败的破坏，在一些后方地区，由于物资匮乏，部队会被包出去当建筑工人，挣钱换取食物。 这起案件中的士兵可能是一名军官，因为朝鲜步兵往往不携带枪支。贝穆德斯说，"通常只有官员持有手枪，高级NCO偶尔也配有手枪，"他说，NCO指的是未授衔军官。"但他也可能是在军械库工作，然后偷了武器。" 在9月的三人被杀案中，一名30岁出头的朝鲜男子来到位于图们江畔的南坪村，用铁锤砸死了一对老年夫妇和他们的儿子，当时他们正在睡觉。这些信息来自一名受害者亲属，此人因为担心得罪地方官员，要求匿名谈论这起凶杀案。这名亲属称，朝鲜人用在这户人家找到的一把铁锤杀害了63岁的李春峰、他60岁的妻子李玉子和他们的儿子，26岁的李相虎。他说，这个朝鲜人偷走了500元左右的人民币、李相虎的出租车里的一个手提包，还有两部手机。 一直以来，前来寻找食物的朝鲜人都得到了友善的对待。许多中朝边境沿线的中国人都是朝鲜族，他们很愿意为闯入者提供粮食和肉--这在朝鲜是奢侈的东西--闯入者随后会安静地返回家中。 从上世纪90年代中期到本世纪初，大约有2到3万名叛逃者在与朝鲜接壤的中国省份定居，他们同样很少会惊扰当地。 "一般的脱北者不闹事儿的，比较低调，"记录跨境活动的吉林省延吉市的延边大学教授金强一说，"很多是妇女，（生活）在乡下，已经结婚了，留下了。" 然而，两起凶杀案和日益冷淡的跨境贸易削弱了人们对朝鲜人的同情。在萧条的边境地区，那些曾经和朝鲜人做生意的当地人曾把朝鲜看作是一笔财富，现在，他们说朝鲜是一个累赘。 "朝鲜是个小国，是中国的负担。它能给中国带来什么好处？" 汽车租赁公司老板戴金平说。 由于中国钢铁产量日益下滑，当地的一家铁矿公司缩短了开工时间，一名员工说。当地人介绍道，和龙的监狱里关押着很多中国毒贩，他们都曾倒卖朝鲜制成的冰毒--一种使人虚弱的合成毒品，这种毒品在吉林的无业青年中很泛滥。此外，当地人还说，即便是以前很繁荣的高价海产品生意--从朝鲜进口活蟹和章鱼，运往中国主要城市--现在受到了冲击，因为中国共产党的反腐举措限制了宴请。 案发的南坪村和吉地屯都有约20座砖房，现今已被遗弃，当地人介绍道。李氏夫妇的家被用胶带封锁了起来。七年前，三名朝鲜人持枪闯入他们家里，之后他们安装了钢制防盗网和加固前门。他们种植玉米、大豆和豆子的农田现今也无人照料。 在12月的凶杀案后，政府在两个村子安装了照明灯和摄像头，但是没人感觉到安全，李家的亲属说。官媒《中国国防报》两周前还报道，政府已经组建并武装了当地民兵，以协助保障边境安全。 图们江沿岸简单的边境栅栏--水泥柱支撑的一束一束带刺铁丝网--很容易被朝鲜人穿过，尤其是在冬天。中国边防军队现在坐在运动型多功能车上在该地巡逻，一周两次，以前是一周一次。但李家人说，这不足以缓解恐惧。 这名李家亲属说，对于一名朝鲜人如何能够进入村子杀害李氏夫妇，当地政府的解释也不多，而且朝鲜方面告诉吉林官员凶手已经被抓住了，他姓李(Lee)，32岁。 为证明凶手已经被捕，朝鲜方面把现金和钱袋和手机交给中国官员，他们又交还给了李家亲属。 "我们应该得到房屋和土地的赔偿，"李家亲属说。"这件事对这个家来说从经济上还是精神上都有很大打击。我问一个中国官员，‘他们就这样白白死了吗？'他说我应该去联系红十字会安排捐款。"（来源： 纽约时报中文网 ）