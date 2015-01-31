马塔雷拉当选意大利新总统

哈通社阿斯塔纳2月1日电，据新华网报道，在31日的意大利总统选举第四轮投票中，民主党推举的候选人、现年73岁的意大利前副总理、现任宪法法院法官塞尔焦•马塔雷拉当选新总统，接替此前因年龄原因辞职的纳波利塔诺。

第四轮投票中，包括民主党、左翼生态自由党在内的中左翼和左翼党派，中间党派公民选择党和中右翼的新中右党，集体将选票投给马塔雷拉，而贝卢斯科尼领导的意大利力量党则继续投出空白票。根据统计结果，马塔雷拉获得665票，超过当选总统所需的半数以上选票。 意大利总统任期７年。根据宪法，总统在参众两院联席会议上选举产生。在前三轮投票中，胜选者得票需超过总票数的三分之二。从第四轮开始，得票超过半数就可当选。 此次意大利总统选举的"大选举团"由1009人组成，其中包括630名众议员、315名参议员、6名终身参议员和58名大区代表。议会反对党在前三轮投票中也推出各自候选人，但由于掌握约440票的议会第一大党民主党和掌握约100票的意大利力量党投出空白票，前三轮投票中的空白票均超过500张，无人能够获得胜选所需票数。 意大利属议会共和制国家，总统并不具行政实权，但负责在议会选举后任命总理，以及在政府未通过议会信任投票时宣布解散议会并重新大选。 意大利历史上唯一一位连任总统、现年89岁的纳波利塔诺今年1月14日签署辞职信，提前结束第二个任期。