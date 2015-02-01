哈通社阿斯塔纳2月1日电，据BBC报道，日本首相安倍晋三对于伊斯兰国（IS）武装声称已将人质 后藤健二斩首作出强烈回应，重申日本绝不屈服于恐怖主义。

安倍晋三星期天（2月1日）清晨说，武装分子的行为"令人痛恨至极。对于这种极其残忍卑劣的恐怖行为感到强烈愤慨"。



47岁的后藤健二据信于去年10月在叙利亚被伊斯兰国劫持。据信他是希望营救另一名日本人质汤川遥菜。



美国、英国与法国等迅速表态与日本站在同一阵线。美国总统奥巴马形容这是一起"令人发指的谋杀案"；英国首相卡梅伦形容伊斯兰国是"无视人命的邪恶化身"。



BBC驻东京记者傅冬飞（Rupert Wingfield-Hayes）报道说，目前东京政府官员已前往后藤家陪伴其妻子后藤凛子。据后藤母亲石堂顺子此前介绍，一直保持低调的凛子不久前刚诞下两人的第二名女儿。



石堂顺子带泪表示无法以言语形容儿子惨死的感想，长兄后藤纯一则感谢日本外务省等部门的努力，还有日本以至于世界各地群众的支持。



后藤纯一说："我还希望他（后藤健二）能回来亲自答谢各位让他获释，可是这已经不可能了。我非常失望。"



BBC记者傅冬飞指出，日本媒体舆论以至于在野党派在人质事件发生至今一直没有批评安倍晋三政府的应对，但随着事件落幕，这种情况可能会有所改变。



安倍：绝不饶恕



在伊斯兰国最新发布的视频中，一名讲英国口音英语的男子将身穿橘色上衣的后藤健二斩首，并称"日本的噩梦将会开始"。



安倍晋三在在首相官邸召开特别内阁会议前对媒体记者说，他"绝不饶恕恐怖分子。为了让他们赎罪，将与国际社会继续保持合作"。



"日本绝不会屈服于恐怖主义，并将进一步向中东扩大粮食支援、医疗支援等人道主义援助。"



英国首相卡梅伦欢迎安倍的"坚定承诺"，并称日本在中东地区的人道援助对"遭受同一群伊斯兰国恐怖分子逼害"的当地人民相当重要。英国将与日本和其他盟国一道"扑灭此恐怖威胁"。



美国白宫称，他们不能证实视频的真伪，但认为视频已证明后藤遇害。奥巴马赞扬后藤的报道"英勇地寻求将叙利亚人的遭遇向外部世界传达"。



BBC记者傅冬飞说，安倍的言论基本上让日本跟英美等国家站在同一阵线上。但是要不要为此让日本在军事上更强大？要不要为后藤采取报复行动？这些问题安倍政府必须想清楚。



约旦人质



日本官员原本一直与约旦官员合作营救后藤健二，以及去年12月在叙利亚被俘虏的约旦空軍中尉穆阿斯•卡萨斯贝。



但是到了星期六（1月31日），双方表示谈判陷入僵局。



在星期二（27日）发布的一段视频中，据称是后藤健二的声音警告约旦要在24小时之内释放伊拉克籍女死囚赛义达•里沙维，否则自己会被伊斯兰国处决。



伊斯兰国其后再称，要是约旦能在星期四黄昏之前交出里沙维，后藤将可重获自由。不过约旦要求卡萨斯贝必须同时获释，让事情增添变数。



声称后藤已被处决的新视频中并未提到卡萨斯贝的下落，其家属称正为他最终能平安获释而祷告。



此前，伊斯兰国以安倍晋三访问中东时承诺拨款2亿美元援助打击该武装为由，要求东京以等额赎金换取后藤健二与汤川遥菜获释，但最终汤川率先被处决。