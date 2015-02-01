体育界美女不一样的美丽

哈通社阿斯塔纳2月1日电，据Baq.kz消息，近些年我国女性运动员数量呈快速增长之势，其中不乏在国际赛事中取得优异成绩的运动员。赛场内，她们用拼搏精神诠释着运动之美，赛场外，她们用端庄秀美演绎着女人之魅。今天我们将我国体育界才貌双全、精明干练的优秀女运动员介绍给广大读者，与广大读者交流思想、分享信息。

玛利娅•乌尔达巴耶娃，1988年出生于阿拉木图市，两次全国柔道冠军获得者，仁川亚运会柔道63公斤级铜牌得主。

瓦列里•崔，1988年5月8日出生于奥斯卡曼市，2014年曾参加索契冬奥会，被称之为"哈萨克斯坦单板滑雪第一人"。 扎丽娜•迪亚斯，1993年出生于阿拉木图市，是我国现任网球一姐。近期她成功打入澳网第三轮，可谓前途无量。

阿丽娅•巴特库丽娜，1996年出生，东哈州人，目前效力于东方铅业公司排球俱乐部。

阿勒米拉•阿依哈列娃，1992年出生，塔拉兹人，2013年仁川亚运会游泳金牌得主，阿依哈列娃于近日喜结良缘。

萨纳•阿纳尔库洛娃，1989年出生于俄罗斯，著名自行车运动员，亚运会铜牌得主。2013年同排球运动员麦德特•阿纳库罗夫登记完婚。

阿依努尔•克莱，花样游泳名将，1984年出生，曾参加北京奥运会，亚运会奖牌得主。

卡丽娜•沃斯科波娃，1984年出生于莫斯科，我国职业网球运动员，她的WTA生涯最高单打排名为第26位。

朱莉娅•沃洛申，1991年出生，目前效力于塔尔迪库尔干"杰特苏"女足俱乐部。

伊琳娜•艾克托娃，1987年出生，我国著名女子三级跳远运动员，亚运会铜牌得主。

迪丽白拉•吾梅热利耶娃，1991年出生于铁米尔套市。多次荣获全国柔道冠军。世界锦标赛奖牌得主。

萨比娜•阿勒腾别科娃，1997年出生于阿克托别市。值得一提的是，18岁的阿勒腾别科娃是在台湾举办的亚洲青年女子排球锦标赛之后引起极大关注的，目前她的社交网站instagram账号粉丝数量达到近40万。被称之为"哈萨克排球美女"。

玛尔江•巴依特列娃，1994年出生于塔勒尕尔，在国内和国际大赛中多次荣获女子自行车少年组冠军。目前效力于«Astana Bepink Women Team»俱乐部。

柳迪穆拉•伊萨耶娃，1989年出生，阿拉木图排球队队员，代表国家队多次参加过国际排球大赛。

尤金•拉特吉娜，1992年出生，全国女子手球冠军。多次代表国家队出征国际赛事。（编译：林海）