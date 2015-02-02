一天中何时锻炼最减脂

哈通社2月2日电，据纽约时报中文网，有证据表明，在完全空腹时锻炼，比在其他时间锻炼更能促进脂肪燃烧，延缓体重增加，科学家们称早上刚起这种迷迷糊糊的状态为"禁食状态"(fasted state)。

在2010年的一项开创性研究中，比利时的研究者们要求一些年轻健康的男子在六周时间里比之前多摄入30%的卡路里和50%的脂肪。其中一些志愿者在暴食期间保持久坐不动。另外一些在早餐后的上午中段时间进行剧烈运动。第三组采用同样的锻炼模式，只不过在早餐前进行。 六周后，久坐不动的那组人果然体形变胖，出现健康问题，体重增加了约六磅。他们还出现胰岛素抵抗的状况，肌肉上长出新的脂肪细胞。早餐后锻炼的那组人体重也增加了约三磅，出现胰岛素问题。但是早上一起床就空腹锻炼的人体重几乎没有增加，仍保持健康的胰岛素水平。他们的身体每天燃烧的脂肪也比其他组的人多。 当然，早起锻炼能防止体重增加，这和减肥还不是同一回事。不过，这项研究的作者、比利时卢万大学(Catholic University Leuven)锻炼与健康研究中心(Research Center for Exercise and Health)教授彼得•埃斯佩尔(Peter Hespel)说，对那些希望减掉几磅的人来说， 这些研究结果令人振奋。 他说，"防止体重增加的最佳策略显然是保持健康均衡的饮食方式和身体活跃的生活方式"，但是如果你不想严格遵守健康均衡饮食，那么，"我们的研究表明"，对保持健康腰围来说，"早起空腹锻炼比在进食后进行同样的运动量更有效"。