日本被害人质妻子发表声明 称为丈夫感到骄傲

哈通社阿斯塔纳2月2日电，据中新网援引日本媒体报道，极端组织"伊斯兰国"要求与约旦换囚的期限到期后，于2月1日上传最新视频，称已将日本人质后藤健二斩首。对此，后藤的妻子发表声明称赞丈夫的工作称，"在感到悲痛的同时，为报道伊拉克、索马里、叙利亚等冲突地区的难民处境的丈夫而感到骄傲。"

后藤的妻子还表示，"我及整个家庭都因悲伤而精神受到摧毁，他不仅是爱我的丈夫，两个孩子的父亲，还是世界上大多数人民的朋友。" 后藤的母亲石堂顺子2月1日在接受媒体采访时，一边流泪一边表示："非常遗憾，健二已经上路了。实在太悲愤难忍，都找不到合适的词语。我现在只是悲痛万分，泪如泉涌。" 石堂还表示："我认为悲痛不能成为憎恨的恶性循环。我们必须继承‘希望建设一个没有战争的社会，从战争和贫困中拯救孩子们'这一健二的遗志。我相信健二的死一定能为世界起到一定的积极作用。" 极端组织"伊斯兰国"在互联网上公开据称是杀害日本人质后藤健二的影像。日本政府认为"是(后藤)本人的可能性很高"。首相安倍晋三指示要彻底确保国内外日本人的安全。日媒指出，敌意明确指向日本的此次人质事件最终演变至最糟糕局面，凸显出日本不得不继续面临恐怖主义威胁的现实。