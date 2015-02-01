一周要闻：加强能源合作 支持工业发展 简化行政许可

哈通社阿斯塔纳2月2日电，能源部部长弗拉基米尔•施科勒尼克周一表示，近期来自俄罗斯的廉价汽油对我国汽油生产带来不少冲击，为此政府正在着力寻找解决途径。政府已采取措施对92号汽油价格采取管控措施，制定了不低于109坚戈|升的限价政策。但有个别加油站以低于该限价出售，如无有效管控机制，国内炼油企业将面临更多困境。

能源部部长还透露，我国准备在叶克巴斯图兹地区建立基站，通过铺设电网实现向中国新疆哈密地区年出口电力600万千瓦。关于我国第二个核电站建设的问题，2019年前后会有准确的答复。他同时透露，针对建设核电站的选址问题，初步定在赛米巴拉金斯克核试验场区和附近的吾勒肯农场。

教育和科学部部长阿斯兰•萨林吉珀夫表示，我国同世界银行正在计划推行两项发展我国教育系统的项目。这两项计划将在年内启动。第一项计划是大力发展我国教育系统信息化建设，将由世行专家帮助我国建立完善的教育信息化模式。第二项计划是我国的青年教育问题。世行将通过专项贷款项目协助我国改善基础设施建设。

此外，在上周召开的全国企业家协会第二次例行会议上，公布了扶持国内工业企业发展2015年行动方案。根据企业家协会的建议，政府将对工业企业采取以下措施：建立采购方和企业谈判合作相关的监管委员会、对无外汇收益企业进行本币转汇、调整铁路服务运率和调整大型服务供应商的电费和商品气费用。

周三（28日），卡里姆•马西莫夫总理同俄罗斯总理德米特里•梅德韦杰夫通电话，双方就哈俄经贸关系和将于2月初在莫斯科召开的欧亚经济联盟政府间理事会会议议程深入交换意见。

投资和发展部副部长阿尔贝托•劳在国家稀有资源矿产推介会上表示，我国将延续对黄金原材料出口的禁令，这条禁令不包括出口俄罗斯。同时，据他介绍，我国正与乌克兰方面洽谈15项机械设备生产合作事宜。主要是由乌克兰提供零部件和原材料，我国企业进行组装生产。将会在全国各州选择有技术能力和资质的企业合作。

据哈中产能与投资合作第三次对话会议透露的消息，哈中两国将在年内启动20多项加工工业合作项目。

农业部部长阿斯勒江•马梅特别科夫在农业部工作会议上表示，五年来，我国牛肉出口量增加了14倍。2014年，家畜出栏率较上年增长3.2%，肉类总产量达到89.89万吨。2014年，政府对农业投资增长14.4%，共计投入1644亿坚戈。农业总产值达2.5万亿坚戈，增长0.8%。

文化和体育部部长阿尔斯坦别克•穆罕麦迪表示，我国将成立隶属总统文学艺术全国委员会，主要为社会服务，提供文化政策相关资讯工作。

第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫在阿拉木图与当地企业界人士会面时表示，2015年我国将投入2000亿坚戈支持"光明大道"新经济计划。2015年前，我国将落实完成各领域的行政审批和行政许可简化方案。（编译：苏航/审校：林海）