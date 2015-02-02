萨帕尔巴耶夫：政府将采取积极措施保障经济稳步增长

哈通社卡拉干达2月2日电，2日，正在卡拉干达州调研的副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫表示，为保障国民经济稳步增长，政府将采取积极的措施。

萨帕尔巴耶夫在萨热尔卡经济特区召开的经济工作会议上说，全球经济，尤其是邻国经济出现的滞缓将对我国经济造成一定的影响。尽管如此，哈萨克斯坦经济在去年还是保持了4.3%的增速。在当前全球经济复苏缓慢、大宗商品价格低迷的情况下，我们要竭尽全力保障国民经济稳步增长。为此，纳扎尔巴耶夫总统也下达了明确的工作任务。

萨帕尔巴耶夫指出，"光明大道"新经济计划对我国社会经济发展具有重要意义。为落实这一经济计划，政府已制定方案，将大力支持国内生产企业发展，施行电力和运输优惠政策，改善资源利用效率，提升制造业生产力。这些措施将帮助国内企业发展，更重要的是能保障就业、减少失业。

据悉，本次会议共签署涉及三方面的总价值570亿坚戈的47个合作备忘录。第一，加强州政府与当地企业的合作，保持企业生产稳定，保障企业职工权益，积极增加就业机会。第二，加强州政府与国有企业合作，推动企业在地方经济发展中发挥积极作用。第三，加强骨干企业与当地制造业企业合作，保障当地产品的供求。

萨帕尔巴耶夫称，近期，全国各地将签署两千多份这一类备忘录。（编译：吴然 审校：林海）