中国新疆计划构筑三条快捷国际通道 打造国际物流

哈通社阿斯塔纳2月2日电，据中国媒体报道，1月29日，中国新疆维吾尔自治区经信委副主任彭季表示，新疆正在制定西行国际货运班列未来的发展思路及目标，提出新疆将构筑三条快捷国际通道：中欧铁路北通道、南通道和中通道，努力打造通往欧洲、中亚、西亚的国际物流通道。

中欧铁路北通道运输径路：哈萨克斯坦-俄罗斯-白俄罗斯-波兰-德国的干线通道，中国至欧洲的绝大部分国际班列如渝新欧、蓉欧、郑欧、汉新欧、义新欧等均通过该通道运行。阿拉山口-汉堡间运距7385公里，运输时间15天，是目前中欧间成熟、快捷、顺畅的铁路货运通道，受到沿线途经国的高度重视。 中欧铁路中通道(即欧高亚走廊)运输径路：中国(阿拉山口)-哈萨克斯坦(阿克套港)-里海-阿塞拜疆(巴库港)-格鲁吉亚(波季港)-黑海沿岸国家，运输里程约6200~ 6500公里，运输天数21~23天。 中欧铁路南通道运输径路：中国(阿拉山口、霍尔果斯)-哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦-土库曼斯坦-伊朗-土耳其(伊斯坦布尔)，全程运距约6997公里，运输时间约20天。 除了打造国际物流通道，新疆还将建设亚欧经济带的货运集散中心。 彭季说，未来，西部五省区及潜在西行出口货物的省市，均可搭乘新疆国际货运班列出口至中西亚、俄罗斯和欧洲；从中西亚、俄罗斯和欧洲驶来的国际货运班列，分别在奎屯和乌西解编或中转至全国各地，这将使奎屯和乌鲁木齐成为国家国际货运班列的中转中心。