霍尔果斯口岸查获一起药品走私案

哈通社阿斯塔纳2月3日电，据国家安全委员会边防局消息，哈中边境霍尔果斯口岸今日查获一起非法走私药品案。

据悉，25岁哈萨克斯坦籍男子携带四个箱子总重量达80公斤的药品入境时被边防人员查获。目前该案已移交阿拉木图州潘菲洛夫县检察院处理。（编译：流沙）