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    14:03, 03 二月 2015 | GMT +6

    霍尔果斯口岸查获一起药品走私案

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    哈通社阿斯塔纳2月3日电，据国家安全委员会边防局消息，哈中边境霍尔果斯口岸今日查获一起非法走私药品案。

    据悉，25岁哈萨克斯坦籍男子携带四个箱子总重量达80公斤的药品入境时被边防人员查获。目前该案已移交阿拉木图州潘菲洛夫县检察院处理。（编译：流沙）

    标签:
    哈萨克斯坦 犯罪 黄金储备
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