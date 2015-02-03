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14:03, 03 二月 2015 | GMT +6
霍尔果斯口岸查获一起药品走私案
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哈通社阿斯塔纳2月3日电，据国家安全委员会边防局消息，哈中边境霍尔果斯口岸今日查获一起非法走私药品案。
据悉，25岁哈萨克斯坦籍男子携带四个箱子总重量达80公斤的药品入境时被边防人员查获。目前该案已移交阿拉木图州潘菲洛夫县检察院处理。（编译：流沙）
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