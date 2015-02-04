联合会杯亚大区开赛 我国女将创造开门红

哈通社阿斯塔纳2月4日电，据sports.kz网消息，联合会杯亚大区小组赛今日展开首轮比赛的争夺，我国选手舍夫多娃和迪亚斯迎战中国队的王蔷和张帅，我国选手以2:1战胜中国队，迎来了开门红。

近年来联合会杯亚大区比赛都采取小组赛形式，两个小组的第一名在决赛中交锋，获胜者将获得参加联合会杯世界二组附加赛的资格。 首盘比赛中，舍夫多娃一上来率先完成破发取得局分2-0领先，中国队王蔷在第3局迅速反破得手将局分追成2-2平。随后两位选手各自保发2次将局分改写为4-4平，王蔷在第9局再次完成破发并紧追而上，以6-4先胜一盘。 第二盘比赛中，舍夫多娃的状态有所提升，前6局双方各自保发战成3-3平，舍夫多娃在第8局率先完成破发以5-3领先进入自己的发球胜盘局，舍夫多娃在第10局再次破发成功以6-4扳回一盘。决胜盘中，舍夫多娃一上来率先完成破发取得局分2-0领先，王蔷在第3局迅速完成反破将局分追成1-2，随后两位选手各自完成1次破发将局分改写为2-3，舍夫多娃在第6局再次完成破发并紧跟着保发成功取得局分5-2领先，随后两位选手各自保发，舍夫多娃在顺利拿下自己的发球胜赛局之后以6-3再胜一盘，从而以总比分2比1逆转王蔷，帮助我队取得大比分1比0领先。 第二场单打比赛迪亚斯迎战张帅，首盘比赛两位选手在前10局中平分秋色战成5-5平，迪亚斯随后取得关键破发以7-5先胜一盘。第二盘比赛中，张帅的状态持续下滑，迪亚斯最终连下6局送出一枚鸭蛋，从而以总比分2比0击败张帅。最后一场双打比赛已经无关本场比赛的胜负，我国两位女选手以总分2:1赢取首战。