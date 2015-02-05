吉尔吉斯斯坦加入欧亚经济联盟条款草案制定完毕

哈通社莫斯科2月5日电，据资本网援引Kaztag消息称，欧亚经济委员会4日在莫斯科举行今年首次会议，哈萨克斯坦第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫出席会议。

据悉，本次会议主要为本月6日将在莫斯科召开的欧亚经济联盟政府间理事会会议做相关准备，并讨论了吉尔吉斯斯坦入盟条款草案等问题。

萨金塔耶夫在会上表示，经过各方努力，吉尔吉斯斯坦入盟条款草案已制定完毕。他说，欧亚经济联盟成员国范围的的扩大，除了会拓展共同的经济空间、增加联盟吸引力外，还将为各成员国经济稳定发展提供额外的保障，并将加深各国间工业和农业领域交流合作，推动交通物流发展，提升联盟的过境运输潜力。这在当前困难的经济条件下非常重要。

消息称，与会各方还就联盟成员国单方面及作为整体，与主要贸易伙伴发展国际合作的问题深入交换了意见。这一议题还将在6日召开的欧亚经济联盟政府间理事会会议上进行探讨，并将明确欧亚经济联盟发展国际合作的主要方向。

萨金塔耶夫说，各方达成了2015-2016年度轻工业发展试行方案的决议。这其中包括服饰和毛皮制品生产。这一议题也将在6日的政府首脑会议上进行讨论。

会议还就欧亚经济联盟海关法典起草进度进行讨论。据悉，这部海关法典计划引进电子报关等内容，这有利于提高海关工作效率，大大缩短报关时间。

会议还通过了完善欧亚经济联盟运行的有关决议。其中包括针对推动贸易便利化、降低国际贸易复杂性的"一个窗口"机制实行计划。（编译：吴然 审校：林海）