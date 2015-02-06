塔吉克斯坦提出五大发展任务

哈通社阿斯塔纳2月6日电，据中新网援引经济日报报道，塔吉克斯坦总统拉赫蒙近日发表国情咨文，提出了未来经济发展的5大任务。2014年，塔吉克斯坦经济保持稳定增长，国内生产总值同比增长6.7%，达到456亿索莫尼（约合90多亿美元）。此次提出的5大任务，意在保持经济稳定发展的良好局面。

首先，大力发展能源。一是扩大电力生产，新建和扩建各种电站，以及输电线路建设和现代化改造。为此，未来3年国家将投资70亿索莫尼（约合14亿美元）。二是保障实施国家重点能源工程，如"卡萨-1000"高压输电线路和"中亚-中国"天然气管道等大型国家间建设项目。三是扩大石油、天然气和煤的产量。 其次，加强交通领域建设。将发展交通作为政府工作的头等大事和优先方向，未来3年国家计划拨款30亿索莫尼（约合6亿美元），用于发展交通建设，修建铁路和公路。 第三，推动工业领域发展。将发展加工工业作为工业领域的发展重点，提高原料加工程度，增加产品附加值。塔将建成多个棉花加工企业，使棉花加工程度在近年内达到70%的水平；还将建成年产15万吨的冶金企业和年产10万吨的铅锌矿企业。在建材工业方面，计划今年再建3个水泥厂，实现水泥自给，并逐步扩大出口。 第四，大力发展农业。农业发展的主要任务是保障自给，实现粮食安全；搞好农作物种子和育种工作，提高农作物单产；发展畜牧业，增加肉制品和奶制品的产量。同时，将努力提高农产品储存技术，减少损失和浪费。为此，未来3年用于发展农业的各类拨款总额将超过10亿索莫尼（约合2亿美元）。 第五，提高金融保障水平。按照国家经济发展规划，未来5年，各类来源的经济投资将达到700亿索莫尼（约合140亿美元）。塔吉克斯坦将采取措施，进一步改善投资环境，更多地吸引投资。此外，为支持中小企业的发展，塔将依托国家预算，向企业提供优惠贷款，同时刺激和鼓励银行不断扩大向企业的优惠贷款。