俄官员称俄不容许北约向乌克兰提供武器

哈通社阿斯塔纳2月6日电，据中新网援引俄媒报道，俄联邦驻北约全权大使亚历山大•格鲁申科日前声明称，俄不容许北约向乌克兰提供武器，其后果不堪设想。

报道称，乌克兰曾不止一次向北约提出向其供应武器的请求。北约秘书长延斯•斯托尔滕贝格此前曾表示，北约不应参与向乌克兰运输武器的问题，只有在组织全体成员国与北约组织间的双边基础上进行讨论，才能对此问题作出回应。 俄罗斯外交部官方代表亚历山大•卢卡申维奇5日也在声明中表示，莫斯科已经向华盛顿方面发出警告，要求其拒绝向乌克兰供应武器，也不得从阿富汗方面将任何武器运入乌克兰。 格鲁申科在接受俄罗斯记者采访时表示，"北约组织方面称，目前未提供任何常规武器和致命武器。北约组织领导层对武器供应一事已给出结论，并宣称北约组织方面目前没有可供给的武器，所有的武器都是各国国有武器，北约组织本身没有任何可供给武器的系统。" "事实上则不然，北约组织有其AWACS系统，且该系统是北约各成员国所共有的，这是北约组织各成员国的共同财富，但就目前全球局势而言，系统是共有还是私有，两者并无区别，北约以及个别的北约成员国仍然能够提供武器。" 格鲁申科补充说，尽管如此，但仍然不能够向乌克兰方面提供武器，因为提供武器的行为将从实质上恶化当前局势，并可能导致最严重和最危险的后果，使局势变得无法预测。他表示，在乌克兰问题上，北约始终起着负面作用，且将局势恶化的原因归罪在俄罗斯头上，同时宣称，对基辅方面的军事技术和咨询项目援助只会让双方通过政治手段解决问题的可能变得更小。