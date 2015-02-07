五角大楼秘密报告称普京或患有孤独症

哈通社阿斯塔纳2月7日电，据参考消息网报道，一份美国国防部于2008年撰写的报告被披露，其认为俄罗斯总统弗拉基米尔•普京可能患有阿斯佩尔格氏综合征，这是一种孤独症，所以普京才会在经历危机时要亲自掌握"最大限度的控制权"。

报道说，军事专家在根据视频研究普京的面部表情和变化后得出结论，认为普京的神经发育在幼年时期受过干扰，才会让人感觉他存在生理失衡并在与他人的关系中有不自在的表现。



该报告的作者布伦达•康纳斯断言："神经科医生已经确认这种严重的行为问题是阿斯佩尔格氏综合征，这是一种会对患者所有决定产生影响的孤独症。"



但美国国防部尽力淡化这份报告的重要性。五角大楼的发言人瓦莱丽•亨德森对法新社表示："这份报告从未呈交给国防部长，也没有哪位国防部官员要求查阅这份报告。"



而且，报告指出，这项猜测只有在扫描普京大脑后才能证实。



布伦达•康纳斯也研究过全球其他领导人的肢体语言，她解释说："发生危机时，为了让自己稳定下来并平衡各种感官的知觉......就必须施加最大限度的控制。"



这份报告认为，普京的目光总是一动不动，这是神经缺陷和无法应对外界信号的反应。普京表现得"超级敏感"，"极为依赖战斗和冷漠的反应，或者给人造成他想逃避的感觉"而没有做出其他有别于这种解读的社交行为。