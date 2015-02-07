欧亚经济联盟政府间理事会第二次会议将在我国布拉拜景区召开

哈通社莫斯科2月7日电，欧亚经济联盟政府间理事会第二次会议将于今年5月29日在我国阿克莫拉州布拉拜景区召开。这是在昨日召开的欧亚经济联盟政府间理事会第一次会议上商议决定的。

昨日在俄罗斯莫斯科召开的欧亚经济联盟政府间理事会首次会议达成了一系列共识，联盟成员国政府首脑在联合文件中签署了意见，卡西姆•马西莫夫总理参加了本次会议。

需要特别指出的是，根据各国总理商议，成员国之间发展国际合作，建立欧亚经济联盟工程项目中心，为已批准项目提供资金等问题达成共识。除此之外，还签署了吉尔吉斯斯坦加入联盟的相关文件。 值得提醒的是，2014年5月29日，哈萨克斯坦、俄罗斯和白俄罗斯三国总统在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳签署《欧亚经济联盟条约》。2014年10月，亚美尼亚签署加入《欧亚经济联盟条约》的相关文件。 2015年1月1日，欧亚经济联盟正式生效。根据条约确定了联盟机构包括欧亚经济委员会最高理事会、欧亚经济联盟政府间理事会、欧亚经济委员会和欧亚经济联盟法院。规定了上述机构的职责范围和工作决策规则。（编译：流沙）