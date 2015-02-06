日媒：中国或许是中亚经济守护天使

哈通社阿斯塔纳2月6日电，据环球网报道，日本《外交学者》日前刊登题为《中国的中亚机会 副题：中国或许是中亚经济的守护天使》的文章：

本周早些时候，我表达了对中亚中短期经济命运的悲观看法--主要归因于卢布的崩溃。尽管目前的货币危机是对其经济过分依赖俄罗斯的重要警醒，但这些国家应抓住这个机会吸引中国向西的冲动。重要的是，通过吸引中国的贸易和投资，这些前苏联国家能获得急需的经济平衡。鉴于北京在中亚的战略利益，诱惑中国并非一项难以完成的任务。 北京朝着中亚和东欧进军的兴趣，某种程度上源自一个迫切愿望--避免过度依赖脆弱的亚洲海岸线。目前中国的海岸线被一些敌对国家封锁，令北京特别易受伤害。而中国与中亚各国及俄罗斯的大片陆地边界，并不存在像愈加动荡的南海那种与生俱来的地缘风险。 截至2014年底，中国已与乌兹别克斯坦等诸多中亚国家达成若干政府间协议。所有这些都意味着，增加中国对中亚的贸易、投资和金融支持的基础是存在的。北京应该会愿意利用该地区如今的机会--并非为了与莫斯科公开竞争，而是为了扩展与中亚国家的联系。 目前全球油气价格崩盘，让这个机会对中国变得特别具有诱惑力。中国仍是石化燃料的进口大国，中亚政府应使出浑身解数来说服北京(从他们那里)进口更多。如此，中亚的资源出口--目前在全球市场上大都缺乏竞争力，仍能从东方找到乐意出钱的买主。 此外，目前经济危机的一个主要风险是延长了中亚地区的政治不稳定--这是北京无法容忍的一个结果。鉴于对西部新疆动荡的担忧，中国会热切地维护中亚政治稳定。北京的支票外交，将不仅仅事关能源安全和地缘政治影响力，还会通过阻止中亚的动荡来全力维护自己的国家安全。 对许多经济受伤的中亚国家而言，北京或许是其走出逆境的最好机会。尽管中国不能替代他们同俄罗斯的历史文化联系，却能减轻目前危机造成的长期损害。