巴西前首富财产被查没 涉嫌操纵金融市场

哈通社阿斯塔纳2月7日电，据新华网消息，巴西联邦警察6日根据司法机构的命令采取行动，对巴西前首富艾克•巴蒂斯塔家中财产进行没收。

当日的行动中共查没6辆汽车、1架钢琴、16块名表、多幅名画和1个俄罗斯法贝热彩蛋，还有近9万雷亚尔（约合20．2万人民币）现金和价值超过3．7万雷亚尔（8．3万人民币）的其他货币。6辆被没收的车中包括兰博基尼、保时捷卡宴等豪华轿车。 这批被查没的资产不包括此前冻结的存款、股票和债券等总额达1．22亿雷亚尔（2．7亿元人民币）的资产。巴蒂斯塔亲属的资产也在本周内遭冻结。 据报道，去年4月初，里约热内卢州检察院要求巴西联邦警察调查巴蒂斯塔名下的OGX石油公司，结果发现这家上市公司涉嫌隐匿重要信息，欺瞒股民。调查同时发现，巴蒂斯塔本人一面私下出售其所持有的股票，一面通过个人推特账户宣传公司经营状况良好，鼓励投资者和股民长期持有公司股票。 现年59岁的巴蒂斯塔以采矿起家，涉足基建、地产和娱乐等领域。2011年，他以300亿美元的身家被《福布斯》杂志评为巴西首富和全球第八大富豪。 由于投资石油失败，从2013年开始，巴蒂斯塔旗下多家企业陆续宣告破产。去年9月，里约热内卢州检察院正式起诉巴蒂斯塔，罪名包括提供虚假信息，涉嫌操纵金融市场。如果巴蒂斯塔罪名成立，他将面临13年监禁。