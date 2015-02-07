我国将采取有效措施支持国内企业 保民生促就业

哈通社阿斯塔纳2月7日电，政府将采取一切必要措施维持国民经济的持续健康发展，关注民生，促进就业，努力实现我国经济的长远发展目标。

在上周阿斯塔纳召开的圆桌会议上，讨论通过了改善司法体系，优化投资发展环境的议题。会上，马西莫夫总理强调，基于世界经济发展势态及欧亚一体化进程的快速推进，我国司法系统应做到与时俱进，随时适应并应对各类经济形势的发展变化。

第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫对各州正在开展的重大投资项目落实情况进行了实地考察。他在与东哈州生产企业代表们召开的座谈会议上表示，应当提升国内商品的"哈萨克斯坦制造"比重。在东哈州，政府已与国有企业签署一系列协议和备忘录，将来大量的政府采购将主要来自于该州。

萨金塔耶夫同时指出，政府已经审议了我国80多家大型企业中存在的各种问题，将采取不同的方案支持我国各大企业扩大其产品的市场占有率。在这次会议上，州政府还与各企业签署了关于稳定企业效益、保障就业发展的合作备忘录。

在巴甫洛达尔州考察期间，该州州长提出，目前由于卢布大幅下跌，俄罗斯生产商大量外销自己的产品，价格较我国低30%到60%。尤其是对电线电缆、聚丙烯、管道、阀门、钢筋和苛性钠领域产生较大冲击。针对上述情况，萨金塔耶夫表示，近期我国将就相关问题与俄方磋商，政府目前已对国内企业采取了在铁路运费和电费方面实行级差资费模式等支持措施。

在克孜勒奥尔达州考察期间，萨金塔耶夫对该州引进外资工作给予了高度评价，该州就8个改造和发展项目与欧洲银行签署了数额630亿美元的贷款协议。

副总理别尔德别克•萨帕尔巴耶夫一行视察卡拉干达州，并与州政府签署了一系列备忘录。他表示，政府与各州都将签署近2000多份相关的协议和备忘录。他表示，在世界经济形势低迷，周边国家经济增长放缓的形势下，为避免我国经济受到更多影响，要全面落实好"光明大道"新经济计划。

国家投资和发展部部长阿斯耶特•依谢克舍夫在巴伊铁列克国有控股公司董事会第一次会议上表示，政府已经正式启动了支持生产企业的第一阶段计划。他同时强调，在新的出口战略基础上，政府正在采取各类支持企业的政策措施。

据司法部副部长扎吾热西•白莫尔蒂娜介绍，司法部已经着手制定国家企业法典，主要目的是调节商业活动中的各类关系、处理和促进国家和企业之间的合作。这种相互关系基于19项原则制定，其中有一章专门解释了政府和企业间的相互关系：参与企业生产、生产性企业的政府采购、公私合作伙伴关系、企业社会责任、企业社会调节、对私营企业的政策支持、以经济手段调控企业、许可和公告、技术性调控、国家调控价格、强制保险、国家控制和监督。

因国际原油价格一直下行，国家经济部正在考虑降低石油出口关税。其目的一方面为了保证石油公司的盈利，另一方面为了维持石油出口收入。叶尔波拉特•多萨耶夫表示，据目前预测，国际油价在今年年中将达到每桶50美元。（编译：苏航 审校：流沙）