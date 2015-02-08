日本强制禁止一自由记者前往叙利亚

哈通社阿斯塔纳2月8日电，据BBC报道，日本外务省要求一名打算前往叙利亚的日本自由摄影记者上交护照，以阻止其出境。

此前，杉本祐一曾公开表示将经由土耳其进入叙利亚，但声称只是想去叙利亚境内的难民营等地采访。 不过，由于不久前刚刚发生两名日本人质被伊斯兰国（IS）武装组织处决事件，外务省与警方曾强烈要求杉本取消前往叙利亚的计划，但杉本祐一坚持不会改变原定行程。 为此，日本外务省工作人员周六（7日）到访杉本住处，向杉本递交了勒令其上交护照的文件。 共同社引述日本外务省说，此举是根据日本《护照法》第19条规定，为保护护照主人的生命、人身及财产安全，因此采取了紧急勒令其上交护照的措施。 日本媒体指出，日本政府是首次以此理由没收国民护照。 记者表示不满 据日本放送协会（NHK）报道，外务省是从某报章对杉本祐一的专访中得知其采访计划，并采取行动。 NHK提到，外务省此前已针对叙利亚局势，向当地日本公民发出撤离警告。 杉本祐一则对日本外务省的做法表示不满。他在接受共同社采访时说，没收护照"何止是采访和报道自由问题，这简直是妨碍言论自由的行为。岂有此理"。 他还说："我没有打算要去‘伊斯兰国'控制区，只是想去叙利亚境内难民营等地采访。" 2015年1月，两名日本人质汤川遥菜和后藤健二先后被穆斯林极端组织伊斯兰国处决，在日本引起轰动。 不过，据日本《读卖新闻》社的最新民调结果显示，83%的受访者认为，两名人质被杀"最终都是自己的责任"。此外，还有55%人对安倍政府应对人质事件的措施表示肯定。 而日本共同社的另一项的民调结果也显示，对于首相安倍晋三希望促成的为营救国民向海外派遣自卫队的建议，只有12.6%的受访者表示支持。