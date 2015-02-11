梅津采夫：共同展望上海合作组织框架下各成员国间的合作前景

哈通社北京2月11日电，上海合作组织秘书长德米特里•梅津采夫在做客人民网时表示，在全球经济新局势下，各国应共同展望上海合作组织各成员国相互开展多边经贸合作及共同解决各类矛盾的前景。

在谈话中梅津采夫表示，目前上合组织工作进展顺利，但是我们也有各种困难需要克服，而现在最重要的问题是，各成员国之间经贸合作往来还不够紧密。目前组织也在着力从道路基础设施、物流、IT技术及科技领域下手，进一步改善各国多边合作的可能性。

他还透露，上合组织正在商谈关于成立"上海卫生组织"的问题，这个组织旨在将中西医双结合，以高质量的医疗工作服务所有上合成员国。 秘书长还表示，按照中国的提议，今年9月份将在中国西安召开经贸部长会议和上合组织商品展览会，届时欢迎所有上合组织成员国、观察员国和对话伙伴国都能参与其中。他还提到，两周前，上合组织在西安召开了成员国间银行系统会议，会上特别强调了在金融领域的各国合作计划。 梅津采夫同时还向记者描述，上合组织或将成立成员国间评级机构，这是一个非政府机构性质的组织，将会着力开发各国间的经贸合作潜力，解决各类经贸纠纷，同时确保各国的投资安全。 梅津采夫同时高度评价了去年12月在阿斯塔纳召开的上合组织成员国政府首脑理事会。他表示，这对于上合组织而言，是一次独具意义的会议。这次会议给我们创造了同纳扎尔巴耶夫总统会面并进行深入交谈的机会。目前，各成员国正在积极筹备2015年在中国召开的政府首脑理事会，届时会讨论并出台上合组织成员国间经贸合作新方案。 按照上合组织的计划，今年计划在各国开展各类活动。今年3月将在塔吉克斯坦召开投资工作会议；4月在北京召开跨境电子商务会议；9月在塔什干召开交通运输会议及在比什凯克召开现代通讯技术交流会。 (编译：苏航 审校：林海)