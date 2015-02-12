中国媒体：“一带一路”钱从哪来

哈通社阿斯塔纳2月12日电，中国《国际金融报》日前刊登一篇题为《"一带一路"钱从哪来》的文章，阐述中国建设"一带一路"所需资金的融资问题，以下为全文：

古语有云："兵马未动、粮草先行"。"一带一路"构想横跨亚欧经济带，如何在如此广大的范围和空间内，更好地提高资源配置的效率，实现地区经济的优势互补？配套资金的来源及使用颇为关键。而在去年被外界热议的"金砖银行"和"亚洲基础设施投资银行"，又会与"一带一路"战略有哪些联动？ "丝路基金"是表态 去年11月，在"一带一路"构想提出一周年之际，中国政府正式宣布出资400亿美元成立"丝路基金"。截至目前，这也是惟一一个配套"一带一路"建设的专项基金。 那么，这400亿美元的资金该从何而来，又投向哪里去？从"丝路基金"诞生的那天起，外界对于此问题的猜测就没有停过。 东方证券首席经济学家邵宇表示，"400亿美元来自我国的外储，丝路基金是国家发起的主权财富基金，鉴于投向的是回报周期比较长的基础设施，所以参与的投资者主要还是其他国家的政府基金，也可能会有一些民间资本。" 外界观点认为，中国拥有４万亿美元外储，很大一部分被用于投资低收益的证券，如美国国库券。其年收益率仅为2%至3%，若是将这些钱用于开展亚洲基础设施建设，是一个很不错的替代性选择。 但在中国社科院世界经济与政治研究所副研究员黄薇看来，"丝路基金"的资金来源不可能是外汇储备。她告诉《国际金融报》记者，中国的外汇储备只是一个"债权"，若要转化为资金还需要一些方式，因此使用外汇储备作为"丝路基金"资金来源的可能性不大。 "‘丝路基金'是一个开放的平台，可以引入一些愿意提供资金的金融机构，甚至包括民间的资本。"黄薇介绍。 黄薇进一步解释称，"丝路基金"对于"一带一路"建设更多的是一个"表态"的作用，"告诉外界我们有能力和手段做好这件事"。但事实上，早在"丝路基金"成立以前，我国已经与亚洲开发银行、欧洲开发银行合作，在"一带一路"地区开展项目建设。黄薇表示："现有的融资渠道非常畅通，没有必要进行重复建设导致资源浪费。" 此外，国家开放银行也是这一过程中的主力。数据显示，截至2012年11月末，国开行在"一带一路"沿线国家融资支持项目超过400个，设计能源、矿产、交通基础设施、产业园区、装备制造、农业等领域，贷款余额约占全行国际业务总额的1/3。 民间资本出海 随着"一带一路"建设的开展，越来越多的民间资本也对此表现出了浓厚的兴趣。去年11月，媒体曾报道一家名为"海上丝绸之路投资基金管理中心"正在筹建"海上丝绸之路银行"，计划私募1000亿元人民币投向海上丝绸之路沿线沿岸国家、地区、城市和企业相关项目。 据该中心负责人介绍，海上丝绸之路投资基金管理中心是一家私营基金公司，参与筹建"海上丝绸之路银行"的目的除了提供海上丝绸之路相关项目资金支持外，更重要的是以民间资本身份参与"一带一路"项目建设，淡化中国企业海外投资的政府色彩。 上述负责人坦言，联合筹建的海上丝绸之路银行得到了相关部门指导，"银监会批复了数家试点民营银行的筹建工作，这给参与海上丝绸之路商业项目的民间资本很大信心"。 对此，黄薇表示民间资本参与"一带一路"建设需要注意可持续发展的问题，"毕竟建立一家实体银行的风险相对较大"。 在黄薇看来，民间资本参与"一带一路"建设更可以采用PPP机制，既公私合营的机制。事实上，筹备中的亚洲基础设施投资银行也计划参考现有惯例和国际通用规则，采用PPP等多元方式为基础设施项目的融资模式。 在去年的博鳌论坛中，财政部部长楼继伟透露，亚洲基础设施投资银行正在积极筹备中，筹备组和相关机制都已建立。在该机制下，今后还将推动建立一个信托基金，通过推进一些PPP项目，实现私人部门的参与，通过改革让社会资本进入公共服务基础设施建设和运营。