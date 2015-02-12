黎巴嫩议会议长：哈萨克斯坦的政治、经济、宗教政策都值得深入研究

哈通社阿斯塔纳2月12日电，据外交部消息称，2月11日，我国驻黎巴嫩临时代办叶姆别尔德耶夫拜会黎巴嫩议会议长纳比•贝里，就加强两国双边合作问题进行了深入讨论。

会谈期间，叶姆别尔德耶夫介绍了将于今年6月10-11日在阿斯塔纳召开的"世界宗教和传统宗教领袖大会"第五次代表大会的主要目的、纳扎尔巴耶夫总统"光明大道-通往未来之路"国情咨文的主要内容以及阿斯塔纳世博会的有关情况。 黎巴嫩议会议长纳比•贝里对"世界宗教和传统宗教领袖大会"，以及"光明大道"新经济政策给予高度评价。并指出，哈萨克斯坦在经济领域的经验特别是在建立国家基金方面的做法值得深入研究。 他表示，哈萨克斯坦在促进宗教和谐方面的工作模式在世界上占有特殊的地位，纳扎尔巴耶夫总统在政治、经济和宗教领域的所有政策措施都非常准确并及时得到了全面实施。"在目前困难的世界经济形势下，他考虑并专注于与邻国保持良好关系，特别是对俄罗斯实行的外交政策应予以高度评价。"在此，我也想指出，我非常钦佩纳扎尔巴耶夫总统在本国发展中所作出的巨大贡献，而且相信每一位哈萨克斯坦公民都以拥有这样的总统而感到骄傲，" 他说。（编译：流沙）