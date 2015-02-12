哈萨克斯坦将出台经济去美元化中期计划

哈通社阿斯塔纳2月12日电，央行行长海拉特•克里姆别托夫今日在国家新闻发布中心举行的记者招待会上表示，经济去美元化中期计划将于下周正式出台。

克里姆别托夫说，经济去美元化是纳扎尔巴耶夫总统下达的重要任务之一。计划目前正在制定当中，最晚下周将公布于众。（编译：林海）