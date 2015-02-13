国务秘书阿布德哈勒科娃会见我国文艺界代表

哈通社阿拉木图2月13日电，国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃今日在阿拉木图阿拜哈萨克艺术学院芭蕾舞剧院会见我国文艺界代表。

阿布德哈勒科娃指出，当前国家向文艺界投入了大量的精力，去年我国确立了文艺发展的新政策方针。经济的发展将带领文艺界的繁荣，文艺的发展必将让我们的文化传播到世界，文艺工作者担负着国家繁荣的重担，让我们的文化在世界文化之林闪耀光辉是每一位文艺工作者的神圣职责。

阿布德哈勒科娃高度评价阿拉木图市文艺界对我国文化事业做出的重要贡献以及剧院为我国青年一代树立的榜样形象。她要求文艺工作者切实履行和落实总统下达的文化领域的长远发展计划。 阿布德哈勒科娃同时表示，坚信文艺工作者在哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年、宪法颁布20周年、卫国战争胜利70周年和哈萨克汗国建立550周年等庆祝活动期间会发挥自己应有的才干，为民众创作出更多无愧于时代的优秀作品。 阿布德哈勒科娃在文化部、阿拉木图市官员的陪同下，还参观了阿拉木图国立日耳曼话剧院、胡嘉米亚罗夫国立维吾尔音乐剧剧院，同时还接见了阿拉木图市妇女协会代表。（编译：苏航 审校：林海）