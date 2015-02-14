一周总结：政府将力争避免坚戈急剧贬值

哈通社阿斯塔纳2月14日电，本周哈萨克斯坦最重要的政治、经济及社会事件要数纳扎尔巴耶夫总统周三（11日）在总统府主持召开的政府扩大会议。政府各部部长、各州州长以及其他一些国家部门和国有企业负责人参加会议。会议就我国当前经济形势和未来经济发展策略，以及落实"光明大道"计划的具体举措进行深入探讨。

纳扎尔巴耶夫在会上发表讲话称，尽管2014年世界经济增速放缓，我国还是取得了来之不易的成就，年度GDP增速达到4.3%。这证明，我们采取的措施得当，及时有效。但地缘政治争夺使脆弱的世界经济复苏进程雪上加霜，拖累着世界经济的增长。我国是世界经济不可分割的、自然的和固有的一部分，世界经济的任何风吹草动都会影响到我国经济发展进程。因此我国的经济发展必须适应当前世界经济形势，我们的政府部门要与时俱进，对新的情况必须迅速制定出新的应对措施。

对于将对部分国家规划进行修改和变动，纳扎尔巴耶夫表示，这些变动要在履行社会保障的前提下进行，不应引起民众的担忧。他说，我国经济具有较强的实力，并且储备充足。我们有战胜诸多困难和挑战的经验。我们以出色的表现度过了独立初期的困难、亚洲金融危机以及全球金融危机，并保持了国民经济的增长。这些成功的经历和经验给予我们动力和信心。

纳扎尔巴耶夫强调，即使生产规模缩小，国内众多大型企业也要保障企业员工的工作岗位，保障员工的权益。并且提议组织"哈萨克斯坦制造"活动，以推广国产产品，提升其销量。 他说，我们号召所有哈萨克斯坦人积极购买哈萨克斯坦造产品。这有利于国家经济的发展。与此同时，各地也应组织举办展览促销活动，以推动签署各项协议和备忘录，为民族制造业打开销路，保障国内企业发展。

纳扎尔巴耶夫表示，应对危机的各项措施将被整合到"光明大道"经济计划中。在危机时期，"光明大道"将保持经济的增长，保障就业的稳定。"光明大道"经济计划是行之有效的反危机措施，必将吸引大量的外资，同时也将创造成千上万个工作岗位。在"光明大道"经济计划框架下，我国对建设以阿斯塔纳为中心的物流交通基础设施网络设定了明确目标。2015-2017年，国家将划拨5000亿坚戈，以落实此项目标。其中，今年将下拨1800亿坚戈。这些下拨的款项必须完整下达到各地州。资金的下拨工作必须从本月开始启动，以确保项目的顺利开展。

纳扎尔巴耶夫指出，今年我们将继续落实工业创新发展规划，推动总价值超过6000亿坚戈的75个项目的落成投产。为了促进民族企业的发展，国家制定了各类优惠政策，取消了多项检查，减少了不必要的行政许可。民族企业今年将保证必要的金融资源，石油价格的下跌反而提高了国民的购买力。我们要在降低运输、农副产品的成本上很下功夫，调整燃气价格。

纳扎尔巴耶夫总统还要求，在不减少公共开支的前提下，从2015年国家财政预算中裁剪7千亿坚戈。他说，希望民众能够理解调整国家预算的真正实质。预算调整是当前的国家状况决定的，这是一项临时性措施。纳扎尔巴耶夫责成政府要建立总额为2500亿坚戈的应急储备。

纳扎尔巴耶夫强调指出，公务员不得从事或者参与营利性活动，在企业或者其他营利性组织中兼任职务；不得将国家资金挪用给企业、亲人、好友及其他人员和组织。但是，长期以来，某些官员的所作所为足以让公务人员的整体形象受到损害，足以让所有的公务员为之蒙羞。已经有三位州长因卷入相关问题正在接受调查，也有一些国家部门的领导可能面临着刑事责任。我希望不要再有人误入歧途，落入牢狱之灾。对于民众所关心的各类问题，各级部门要及时作出回应，做好讲解工作。各级领导需要走入群众中去，为群众办实事，多角度、宽领域了解社情民意，及时把握民众意愿，发现问题并加以解决，在群众中树立良好的公务人员形象。我们要时刻对社会和公共利益负责，对民众负责，创造更多的就业岗位，如果有人不想工作或没能力办事，就该让出位置给有能力的人。

纳扎尔巴耶夫表示，政府要推行节约开支的政策。他说，相关委员会随时会严查各部门的开销，并会直接向我汇报，我们会严格督察每一枚坚戈的去向，各级领导应该肩负起责任，减少开支。祖国之光党应积极投入到这项工作中，树立严格的党内管理制度，减少不必要的开支。政府要减少对各项活动的开支，庆典活动不允许动用国家资金。政府公务人员和国有企业员工应当成为朴实勤俭的榜样。从总统府到各地政府、各部委和国营企业均应努力寻找减少开支的办法。

纳扎尔巴耶夫向央行下达避免坚戈汇率急剧大幅波动的任务，还要求央行采取相应的措施，加大坚戈的市场流动性，加速哈萨克斯坦去美元化进程，并号召萨姆卢克-卡泽纳国家基金和国有公司带头将公司资金兑换成本国货币，以支持坚戈的地位。他说，我们要创造一切所需条件，为支持坚戈作一切努力。

纳扎尔巴耶夫还表示他信任并支持政府和央行。他说，议会工作活跃，政府小而精，政府各部成员都具备较高的才能。目前我对政府各部官员的工作满意，希望政府全体人员同心协力，继续将工作做好。对于央行，我没有任何理由不相信他们所做的工作。以前我也曾多次重申，在当前的非常时期，散播各种谣言没有任何好处，应依法严惩散播者。我再次对哈萨克斯坦人民重申，我们没有任何可隐瞒的。出现困难，我们将与群众同甘共苦，对出现的问题保持公开与透明。因此，民众要相信政府，勿听从谣言。纳扎尔巴耶夫还向议会表示了感谢，感谢议员们一贯对政府工作的支持和协助。纳扎尔巴耶夫强调，在当前形势下，更需要大家同心协力，使工作更加科学、更有活力、更富实效。

政府将调整2015年预算 去美元化中期计划将于下周出台

在政府扩大会议之后的第二天（12日），央行行长海拉特•克里姆别托夫在一场新闻发布会上表示，政府将依据全球原油价格每桶50美元的基准，重新审定2015年国家财政预算。他说，若全球原油价格保持在每桶50-60美元，那国家基金的收入将大于支出。如果石油价格低于50美元以下，坚戈"汇率走廊"，也就是汇率浮动幅度将被扩大，坚戈汇率也或将会被调整，但即使出现这样的情况，汇率调整也将逐步进行，不会出现急剧大幅变动。据悉，目前央行规定的坚戈兑美元的汇率浮动幅度在170-188的范围。

克里姆别托夫强调，央行将力争避免坚戈汇率短时间内大幅贬值。央行目前正在采取"汇率走廊"政策，这是根据我国当前宏观经济形势制定的。央行将继续关注国际货币市场的变化和动态。

克里姆别托夫表示，经济去美元化中期计划将于下周正式出台。他说，经济去美元化是纳扎尔巴耶夫总统下达的重要任务之一。计划目前正在制定当中，最晚下周将公布于众。

克里姆别托夫指出，去美元化并不代表要将美元完全撤出哈萨克斯坦市场。他说，我们的目的是为了支持本国货币，政府也出台了多项措施稳固坚戈的地位，去美元化只是其中一项。降低通货膨胀率是政府今年的主要工作目标之一，预计到2020年全年通胀率将降低至3-4%。

克里姆别托夫还呼吁民众媒介支付，减少现金交易。他说，现在市场93%的交易为直接现金交易，这样导致了相关税费不能缴纳。公民的大宗资产交易，比如购买购房购车时，应避免现金交易。交易应通过一定的个人账户形式来体现，尤其是在购买不动产和车辆时，一定要通过向指定账户汇款的方式操作，以便于金融和税务机关可以掌握相关信息。为了整顿市场上的现金交易现象，央行将尽快研究出台相关措施。与此同时，以美元结算的交易方式也需要规范，以坚戈为主要结算方式应根植于国民的脑海中。

我国计划简化归国哈侨入籍手续 为同胞提供更多社会保障

周五（13日），卫生和社会发展部向马吉利斯（议会下院）提交关乎在外哈萨克族同胞的法案——《关于对哈萨克斯坦有关法律条款就移民和就业保障问题进行修改补充》法案，也就是《移民和就业保障法修正案》。

卫生和社会发展部副部长达吾列特•阿尔甘德科夫在法案介绍会上表示，近些年来，外籍哈萨克人的回归对提高哈萨克斯坦人口起到了积极的推动作用。从独立至今，共有近26万户哈萨克族家庭95万多人移民我国，这占哈萨克斯坦总人口的5.5%。其中，来自乌兹别克斯坦的同胞人数占61.5%，来自中国的占14.3%，来自蒙古国的站9.3%，来自土库曼斯坦的占6.8%，来自俄罗斯的占4.6%，来自其他国家的占4.6%。哈萨克同胞移民我国的高峰期出现在200-2011年间，在这些年移民哈萨克斯坦的同胞人数占归国哈侨总数的70%。21.2%的归国同胞落户南哈州，16.3%落户阿拉木图州，13%落户曼格斯套州，9.4%落户江布尔州，40.1%落户至其它地区。归国哈桥中，仅有9%接受过高等教育，20.5%接受过职业教育，61%接受过中等教育。

阿尔甘德科夫说，目前我国吸引外籍同胞工作存在着不足。第一，现行法规没有明确规定归国哈侨的定居地点，回归同胞们可以自主的选择定居地。但这也导致了归国哈侨定居工作无章可循，各地哈侨分布不均匀，影响同胞们适应环境和一体化。第二，2013年开始实施的现行法规取消了对归国哈侨所有的优待政策，从而导致了这几年来移民我国的哈侨数量锐减。第三，归国哈侨申请国籍难度大大增加，申请流程变得繁琐，申请要求变的严苛。比如，只有落户指定地区的哈侨还能享有归国哈侨待遇（оралман мәртебесі），这导致落户其他地区的同胞被当作"外国人"来看待，遭遇种种入籍困难。

阿尔甘德科夫表示，新的法案将推动解决以上问题。根据法案，所有归国哈侨将享受归国哈侨待遇，不再限制落户的地区；但移民哈萨克斯坦的同胞享受归国哈侨待遇的时间将从以前的7年缩短至1年；取消先办理长期居住证（ықтиярхат 绿卡）后才可获得归国哈侨待遇的政策，实行获得归国哈侨待遇后可办理长期居住证的办法；长期居住证办理手续将被简化，申请长期居住证不再要求存款金额，并且可持任何类型签证提交长期居住证申请；取消获得长期居住证4年后才可入籍的政策，实行1年内就可提交入籍申请的政策，并且提交入籍申请后3个月内将获得国籍。

阿尔甘德科夫指出，根据新法案，若归国哈侨落户政府指定的地区，将获得当地的配额补贴，针对归国哈侨的社会辅助政策也只适用于落户指定地区的人员。社会辅助政策将在"就业路线图-2020"规划框架下进行。社会辅助政策包括一次性的补贴金额和搬迁报销，还将对落户指定地区的家庭提供住房，对年轻家庭提供宿舍。当在住满5年后，住房可转入居住者名下。若在未满5年的情况下擅自迁移至其他地区，那接受社会辅助政策的人员应归还房屋，并归还所有补助费用。

阿尔甘德科夫称，新法案旨在完善我国移民和就业方面的法律法规，将有效地调节归国哈侨一体化问题，并为其提供更多的社会保障。法案还涉及到关于调节国内劳动力的流动、吸引外国劳动力，以及吸引有能力的外国青年的问题。

马吉利斯议员阿勒丹•斯迈伊洛夫在会上发言时指出，应制定相应的应急预案，以备身处国外的哈萨克同胞遭遇突发事件时使用。斯迈伊洛夫议员说，当具有一定数量哈萨克人的国家遭受严重经济危机时，或发生自然灾害和民族间冲突时，在生存条件急剧下滑的情况下，当地哈萨克同胞很有可能大批流入我国。他们也别无选择。一旦发生上述情况，我们应当怎么办？以"你们还没取得归国哈侨待遇" 为由，将他们拒之门外？或者是制定系统性的应急方案，接纳他们？这都是我们应该解决的问题。

斯迈伊洛夫提议，应制定系统性的应急预案，为外籍哈萨克族同胞在遭遇突发事件时提供进入哈萨克斯坦的便利，并接纳他们。阿尔甘德科夫表示，在法案的具体实行过程中将考虑这一提议。

据悉，新法案通过马吉利斯后将提交参议院（议会上院）审议，最后提交总统签署后生效。（编译：吴然 审校：林海）