乌克兰停火即将生效前战斗依然激烈

哈通社阿斯塔纳2月15日电，据BBC报道，乌克兰停火协议即将于当地时间周六午夜生效，但是东部地区的战斗依然激烈没有平息的迹象。

亲俄罗斯武装继续对重要城镇杰巴利采沃猛烈炮击，据报整座城市陷入一片火海。 乌克兰表示，分离主义分子也加强了对另一个战略重镇--马里乌波尔的攻势。 还有报道说，一些其它由政府军控制的地区也遭到叛军猛烈炮火袭击。 交战双方都表示，他们会遵守停火协议，停火协议将在当地时间周六（2月14日）午夜开始生效。 不过亲俄武装之前曾经表示，杰巴利采沃不包括在停火协议之内。 乌克兰总统波罗申科指责俄国在停火协议签署之后仍然"显著加大"攻势。 波罗申科警告说，如果停火协议没有效果，他将会宣布实施戒严。 卫星图 与此同时，美国驻乌克兰大使在推特上发表卫星图，他说图片显示杰巴利采沃附近驻扎有俄罗斯炮兵部队。 他还说，靠近边界的俄罗斯部队正在准备向叛军运送大批装备补给。 他说，亲俄武装的武器现在比一些北约国家的还要强。 乌克兰和西方国家指责俄罗斯派遣部队和武器装备协助乌克兰东部地区的武装，但俄罗斯否认。