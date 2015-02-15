乌兹别克斯坦紧锣密鼓筹备总统大选

哈通社阿斯塔纳2月15日电，据中国新民晚报报道，乌兹别克斯坦总统卡里莫夫11日签署总统令批准新一届政府名单，为定于3月29日举行的总统选举铺平了道路，有关选举的筹备工作正紧锣密鼓进行。

留用原班人马 根据总统令，乌兹别克斯坦新政府由总理、第一副总理和5名副总理共7人组成，基本为前政府原班人马。 总理米尔济约耶夫2003年任总理至今，主管农业。第一副总理阿济莫夫兼任财政部长，主管宏观经济和改革。 此外，新政府还任命了13名部长和6名委员会主席，文化和体育部长空缺。 四人参加角逐 本次总统选举是乌兹别克斯坦总统-议会制政体改革的首次实践，因此倍受关注。目前4个主要政党各自提名了总统候选人： 自由民主党提名现任总统卡里莫夫。卡里莫夫1938年生，经济学博士，1991年任乌兹别克斯坦首任总统至今。 人民民主党提名本党主席克特莫诺夫。克特莫诺夫1969年生，曾任安集延州副州长。 公正社会民主党提名本党主席乌马罗夫。乌马罗夫1953年生，曾任国家矿产资源保护委员会主席。 民族复兴民主党提名本党成员赛义多夫。赛义多夫1958年生，法学博士、教授、律师，现任国家人权中心主任，2007年曾被推举为独立总统候选人。 议会权力扩大 去年12月，乌兹别克斯坦举行了议会选举，参加选举的有上述4个政党和1个政治组织"乌兹别克斯坦生态运动"。乌中央选举委员会主席阿卜杜萨拉莫夫表示，选举"自由而公平"。选举后，议会权力扩大并逐步提升，议会有权任命总理，总统无权解除总理职务，总统只能根据总理提请才可解除各州州长和首都市长职务。此外，中央政府将逐步放权地方。